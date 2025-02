Kirian Rodríguez, destaque do futebol espanhol com a camisa do Las Palmas, anunciou, em entrevista coletiva, que está com câncer. O problema de saúde afastará o atleta dos gramados por cerca de seis meses, se o tratamento correr da melhor maneira.

Kirian já havia tido problemas sérios de saúde anteriormente. O jogador superou um linfoma de Hodgkin e retornou à ação há dois anos. Desde então, voltou a se inserir na dinâmica de sua equipe, e chegou a despertar o interesse de outros clubes, como o Real Betis.

- Eu faço exames de rotina desde que tive câncer, a cada seis meses eu faço exames. No começo de janeiro eu fiz alguns exames, mas com o passar do tempo o hematologista ficou um pouco preocupado, pois viu que os valores não estavam adequados. Fiz outros tipos de exames como biópsia, e ontem fiquei sabendo que tenho a doença novamente, que vou parar por seis meses e fazer outro tratamento de quimioterapia para lutar contra a doença de novo. Espero vê-los novamente em 2025-26, e tenho certeza que será na primeira divisão - afirmou o central.

Rodríguez ainda aproveitou a oportunidade na coletiva para atacar o vazamento da notícia, creditado possivelmente a enfermeiros que trabalham no hospital onde os exames adicionais foram realizados.

- Muitos de vocês ficaram sabendo antes através da imprensa, porque hoje em dia, nem mesmo os enfermeiros têm o respeito de guardar informações dentro dos hospitais. Pela segunda vez, não foi respeitada a privacidade de uma pessoa. Creio que sou bem transparente - disparou.

Kirian conduzia a braçadeira de capitão do Las Palmas na temporada atual. A equipe, porém, não vive um grande momento: está há quatro partidas sem um triunfo em La Liga, ocupa a 15ª colocação e tem apenas 23 pontos, dois a mais em relação ao Alavés, primeira equipe da zona de rebaixamento.

🔢 Números de Kirian Rodríguez no futebol espanhol em 2024-25

⚽ 22 jogos

⌛ 1.833 minutos em campo

📤 3 assistências

✅ 6 vitórias

🟰 5 empates

❌ 11 derrotas