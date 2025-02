Neymar voltou a vestir a camisa do Santos, após 11 anos de espera, na última quarta-feira (5). O retorno aconteceu contra o Botafogo-SP, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, estádio que consagrou o camisa 10. O momento histórico do futebol brasileiro ganhou destaque em manchetes de jornais estrangeiros.

Veículos da Itália, França e Espanha analisaram o retorno do atacante ao Brasil. Todos reconheceram o momento como especial para o torcedor brasileiro. O desempenho dentro de campo foi um destaque positivo pelos portais, que avaliaram Neymar disposto para retornar aos gramados. Ele não disputava uma partida oficial há três meses.

O jornal francês "Le Parisien", chegou a destacar uma jogada do atacante que quase resultou em um "gol de ouro". Por outro lado, os veículos espanhóis "Marca" e "As" destacaram o alto nível de faltas em cima do jogador. Veja abaixo a repercussão:

Jornais estrangeiros repercutem estreia de Neymar no Santos

Gazzetta dello Sport: "Um momento que o Brasil esperava há 11 anos. Neymar voltou a vestir a camisa do Santos, entrando no segundo tempo contra o Botafogo. Mal vestiu a braçadeira de capitão e o talento brasileiro voltou a iluminar o Estádio Urbano Caldeira".

As: "O retorno conturbado de Neymar. Os jogadores do Botafogo-SP queriam parar Neymar a todo custo e o assédio e as investidas era constantes. O Santos estava no comando, mas não foi contundente".

Marca: "Ao mesmo tempo em que começou a encadear jogadas pelo Santos, ele atraiu uma marcação mais dura e faltas repetidas que muitas vezes o deixavam no chão".

Le Parisien: "Neymar já voltou a jogar pelo Santos (e quase fez um gol de ouro)".

L'Équipe: "Em sua primeira partida desde que voltou ao Santos, Neymar deu show. Diante da família e dos amigos, entre eles o surfista Gabriel Medina e o jogador de vôlei Bruninho, Neymar surpreendeu a todos por se mostra muito disponível".