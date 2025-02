Marcelo, ídolo do Real Madrid e do Fluminense, anunciou aposentadoria dos gramados nesta quinta-feira (6). O lateral de 36 anos estava sem clube após deixar o Tricolor por uma polêmica envolvendo o técnico Mano Menezes, e aguardou o fim da janela de transferências para oficializar o fim da trajetória.

Foram mais de 700 partidas realizadas, somando as passagens pelos dois clubes e pela Seleção Brasileira, além da breve experiência no Olympiacos, da Grécia. Após o anúncio, a imprensa internacional repercutiu o assunto de forma nostálgica, relembrando os feitos e as características do defensor enquanto jogador profissional.

O jornal espanhol "As", por exemplo, definiu Marcelo como um jogador geracional por seu estilo com a bola, pisando no campo de ataque.

Seu estilo ofensivo é um aspecto que sempre será destacável em sua etapa como jogador. Com uma imaginação infinita para finalizar, controlar e driblar, Marcelo se destcou como um lateral completo no campo adversário. Algo que orientou suas equipes em mais de uma ocasião. E isso certamente será lembrado com o passar do tempo. Jornal As, sobre aposentadoria de Marcelo.

Já o periódico "Marca" elevou os feitos do brasileiro pelo Real Madrid, relembrando a galeria vasta de troféus conquistados na capital espanhola, bem como o gol anotado na final da Champions League de 2013-14, já na prorrogação do duelo com o rival local Atlético de Madrid. A decisão marcou o décimo título do clube no torneio.

Durante seus 16 anos no Real Madrid, disputou 546 jogos, o que o situa como terceiro estrangeiro com mais encontros oficiais vestindo a camisa branca, atrás apenas de Modric e Benzema. No campo, Marcelo não cumpria apenas funções defensivas, pois seu talento e técnica o permitiam desempenhar um papel decisivo no ataque da equipe, acumulando 38 gols. Um destes tantos foi o gol na final de "La Décima", em Lisboa, uma noite que os aficionados recordam com carinho especial.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, também optou por se pronunciar e agradeceu a Marcelo pelas temporadas históricas feitas com a camisa blanca. Foram 25 títulos conquistados no futebol espanhol, sendo cinco Champions, seis troféus de La Liga e quatro Mundiais de Clubes.

Marcelo é um dos grandes laterais-esquerdos da história do Real Madrid e do futebol mundial, e tivemos o privilégio de desfrutar dele durante muito tempo. É uma das nossas maiores lendas, e o Real sempre será a sua casa. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

Marcelo anunciou sua aposentadoria dos gramados nesta quinta-feira (Foto: AFP)