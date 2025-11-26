CR7 presenteia companheiros e família de Jota por título da Nations

Os modelos foram entregues na primeira rodada das Eliminatórias Europeias contra a Armênia, onde Portugal venceu por 5 a 0.

Os relógios têm o brasão de Portugal e um modelo especial foi feito para a família de Diogo Jota.

Cristiano Ronaldo presenteou companheiros de seleção com relógios da marca 'Jacob & Co' após conquistar a Nations League.

Meses após conquistar a Nations League, Cristiano Ronaldo presenteou seus companheiros de seleção portuguesa pelo título. De acordo com o portal "Sic Notícias", CR7 encomendou relógios da marca "Jacob & Co" e distribuiu para os campeões, incluindo a família de Diogo Jota, falecido em 3 de julho.

As peças encomendadas por Cristiano Ronaldo ao amigo Jacob Arabo, fundador da marca, seguiram um padrão, contendo o brasão de Portugal. Porém, o destaque foi para o modelo enviado para a família de Diogo Jota. CR7 mandou produzir um relógio com o nome e o número de Jota e o enviou à família do jogador. O valor dos modelos não foi vazado, no entanto, devido aos materiais e à exclusividade da coleção, deve alcançar "vários milhares de euros" de acordo com a imprensa portuguesa.

Os modelos foram entregues na primeira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, contra a Armênia, quando Portugal venceu os donos da casa por 5 a 0, com dois gols de Cristiano Ronaldo.

Modelo encomendado por CR7 foi divulgado pela Jacob & Co. (Foto: Reprodução/Jacob & Co)

O presente é uma homenagem ao título da Nations

A homenagem feita por Cristiano Ronaldo está diretamente ligada ao título da Nations League pela seleção portuguesa, em 8 de junho, na Allianz Arena, em Munique, diante da Espanha. Após o empate no tempo normal por 2 a 2, com CR7 marcando um dos gols, Portugal venceu por 5 a 3 na disputa por pênaltis e ergueu a taça pela segunda vez.

Portugal comemorando o título da Liga das Nações (Foto: Reprodução/Portugal)

