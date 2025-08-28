Em grande fase com o Corinthians, o jovem Gui Negão marcou o gol da vitória contra o Athletico-PR nessa quarta-feira (28), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A atuação da joia alvinegra empolgou o jornalista André Rizek, do Grupo Globo. Após o apito final na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), o apresentador utilizou seu perfil na rede social "X" para compará-lo com Viola, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994.

- Sou velho… Vi o Viola começar no Corinthians, mirrado, dando carrinho para fazer gol. O Gui Negão é um flashback pra mim. Mais alguém? - publicou.

Paulo Sérgio Rosa, o Viola, teve passagem pelo Timão entre 1988 e 1995, com 105 gols em 283 jogos. Então aspirante, o atacante precisou jogar a final do Campeonato Paulista de 1988 contra o Guarani no lugar do titular Edmar e, na prorrogação, fez o gol do título alvinegro.

Grande momento de Gui Negão no Corinthians

São três gols em três jogos para Gui Negão, de apenas 18 anos, como titular do Corinthians. O atacante ganhou chances com Dorival Júnior após Yuri Alberto passar por uma cirurgia de hérnia inguinal. O jovem, então, marcou nas vitórias contra Bahia, Vasco e Athletico. A tendência é que seja mantido na equipe principal, uma vez que o titular tem previsão de retorno para meados de setembro ou outubro.

Gui Negão, do Corinthians, comemora seu gol durante partida contra o Athletico-PR (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

O gol da joia alvinegra

Com o jogo da Copa do Brasil empatado, Dorival Júnior mudou o esquema tático no segundo tempo. O treinador alvinegro colocou Cacá no lugar de Charles e liberou os laterais. A tentativa surtiu efeito aos 12 minutos da etapa final. Vitinho lançou na área, Matheuzinho alcançou, cruzou para o meio e Gui Negão completou para as redes com oportunismo.

Corinthians e Athletico-PR voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil no dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Um empate basta para Gui Negão e companhia conquistarem a classificação para as quartas de final do torneio nacional.