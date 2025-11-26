menu hamburguer
Fora de Campo

Europeus reagem a feito de Mbappé na Champios League: 'Nunca será o problema'

Atacante foi destaque em Real Madrid x Olympiacos

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
18:20
Mbappé conduz a bola e é marcado por Rodinei em Olympiacos x Real Madrid pela Champions League (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)
imagem cameraMbappé conduz a bola e é marcado por Rodinei em Olympiacos x Real Madrid pela Champions League (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)
O atacante Mbappé foi imparável durante o primeiro tempo do confronto entre Olympiacos e Real Madrid, desta quarta-feira (26), na Grécia, pela 5ª rodada da Champions League. Na ocasião, a equipe espanhola saiu atrás do placar, mas em um intervalo de sete minutos, o francês marcou três vezes e reverteu cenário.

➡️ Ex-Flamengo vira assunto em Olympiacos x Real Madrid: 'Mundo dá voltas'

Os gols do jogador aconteceram durante os minutos 22 e 29. No primeiro, o camisa 10 aproveitou um passe de Vini Jr para finalizar de três dedos e marcar. Depois, Mbappé subiu mais que a defesa adversária para cabecear em um cruzamento preciso de Arda Guler.

Para completar o hat-trick relâmpago, o francês dominou com calma um lançamento de Camavinga, para completar o feito. Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a atuação do atacante. Veja abaixo:

Tradução: "Um jogador que sempre marca gols nunca será um problema para a equipe, a menos que você não goste do Mbappé".

Tradução: Mbappé Bola de Ouro

Tradução: "Kylian Mbappé marca três gols pelo Real Madrid".

Tradução: "Mbappé é surreal".

