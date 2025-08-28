O atacante Bolasie, do Cruzeiro, publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece comendo frango frito, em uma clara provocação ao Atlético-MG, cujo mascote é o Galo. A publicação foi feita logo após a vitória cruzeirense por 2 a 0 no clássico mineiro disputado na Arena MRV, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Na filmagem compartilhada em seu perfil pessoal, o jogador da Raposa conclui a provocação com seu bordão característico: "let's bora". O vídeo foi gravado nas imediações da Arena MRV, em Belo Horizonte, após o término da partida. Assista;

Apesar de integrar o elenco do Cruzeiro, Bolasie não entrou em campo no confronto contra o Atlético-MG. Esta não é a primeira vez que o atacante utiliza suas redes sociais para celebrações bem-humoradas após resultados positivos de sua equipe.

O clássico mineiro também foi marcado por um desentendimento após o apito final. O técnico Cuca e o dirigente cruzeirense Paulo Pelaipe tiveram uma discussão acalorada, apontando o dedo um para o outro enquanto se dirigiam aos vestiários.

Jardim explica como fez o Cruzeiro vencer o clássico

O Cruzeiro construiu a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0, especialmente no segundo tempo, depois de uma etapa inicial mais equilibrada. O técnico Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, explicou o que fez para mudar a equipe no intervalo do clássico:

Armamos uma estrutura, no princípio, um pouco diferente do habitual, com dois avançados e dois pontas por dentro. Isso criou alguns problemas, principalmente nos primeiros 10, 15 minutos. E é difícil consertar dentro de campo, com muito barulho da torcida do Atlético. Na segunda parte, acertamos essa situação, para equilibrar o jogo com linha de quatro. Retificamos outra situação: com a bola, estávamos errando muitos passes. Precisamos de confiança. Estamos na casa do adversário, mas também jogamos no Maracanã, no (campo do) Botafogo… Precisamos ter confiança com a bola, isso melhorou e foi importante para a construção dos gols – afirmou Leonardo Jardim.