Jornal espanhol relembra interesse do Barcelona em Estêvão; veja

Enzo Maresca elogiou a maturidade de Estêvão e pediu para diminuir a pressão sobre ele.

Estêvão, ex-Palmeiras, atraiu atenção do Barcelona antes de ser contratado pelo Chelsea por mais de 70 milhões de euros.

O Barcelona perdeu para o Chelsea na Champions League no dia 25.

O Barcelona perdeu para o Chelsea na última terça-feira (25), pela Champions League, e viu Estêvão se transformar em um novo carrasco. Dessa forma, o "Diario AS" relembrou o interesse dos Blaugranas na joia brasileira e não poupou elogios ao cria do Palmeiras.

Segundo o jornal espanhol, o Barcelona esteve a um passo de contratar Estêvão e enviou olheiros para observar a joia ainda nas categorias de base do Palmeiras. Porém, com o passar dos anos, o atacante brasileiro se desenvolveu e atraiu atenção do Chelsea, que pagou mais de 70 milhões de euros (R$ 432,9 milhões na cotação atual) pelo então talento alviverde.

Diante da grande aparição em Stamford Bridge, o "AS" não poupou elogios à Estêvão, que marcou um belo gol e se tornou um novo carrasco do Barcelona.

"Ele tem apenas 18 anos, mas parece um veterano experiente. Conquistou metade do mundo com seu espírito rebelde em campo e sua presença magnética. Ele se coloca à disposição, e o time o procura; sabem que quando ele tem a bola nos pés, algo pode acontecer", escreveu o jornalista Eduardo Burgos ao jornal espanhol.

Chelsea comemora gol de Estêvão diante do Barcelona (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Enzo Maresca também elogiou Estêvão

Após a grande partida contra o Barcelona, Enzo Maresca não poupou elogios ao atacante brasileiro e destacou a maturidade de Estêvão:

"Estevão parece uma pessoa mais velha. Ele não fica o tempo todo no celular ou nas redes sociais. Ele trabalha duro, é um cara simples, normal. Eu gosto muito dele. A família dele está sempre por perto. Ele é um jogador especial, mas um cara normal", disse Enzo Maresca após a vitória.

Além disso, o treinador do Chelsea buscou diminuir a pressão diante do desempenho recente do jogador.

"Ele precisa de relaxar. Precisa de desfrutar do seu futebol. Ele e o Lamine [Yamal] são rapazes muito novos, com 18 anos. Se começamos a falar de Ronaldo e Messi, é demasiada pressão para eles. Precisam de chegar ao treino felizes, mas quando se começa a compará-los com esses dois, é um peso excessivo", afirmou Maresca.

