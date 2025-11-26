Chelsea busca contratação de astro do Campeonato Italiano
Blues querem novo goleiro para a próxima temporada
Apesar do bom início de temporada, o Chelsea já começa a planejar o mercado para a próxima janela de verão europeia. De acordo com a "Sky Sports", os Blues miram o goleiro Mike Maignan, do Milan, para concorrer com Robert Sánchez pela posição de goleiro titular em Stamford Bridge.
Para viabilizar a chegada de Mike Maignan, o Chelsea e Enzo Maresca planejam abrir espaço no elenco. O promissor Filip Jorgensen seria a opção para saída imediata. Assim, o dinamarquês pode entrar no mercado para compensar uma investida ao goleiro do Milan. Aos 23 anos, Jorgensen foi contratado na temporada passada depois de se destacar pelo Villarreal e já foi testado em Stamford Bridge 28 vezes.
Além de ser o goleiro titular do Milan e da seleção francesa, Mike Maignan está com 30 anos e é avaliado em 25 milhões de euros (R$ 154,7 milhões na cotação atual) pelo site "Transfermarkt". Porém, o francês possui contrato até junho de 2026 e poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro, tornando-se uma oportunidade de mercado.
Chelsea possui concorrência de outros gigantes
Além do Chelsea, Mike Maignan atrai interesse de outros gigantes europeus, como o Bayern de Munique e a Juventus. O fato de entrar, em breve, nos últimos seis meses de vínculo com o Milan atraem mais interessados e a lista pode aumentar se a indefinição sobre o seu futuro persistir. O desempenho de Maignan na Itália corrobora com a busca dos grandes clubes pelos seus serviços, já que se consolidou como principal goleiro do Campeonato Italiano.
