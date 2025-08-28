Rafael Sóbis exalta reforço do Grêmio: ‘O que mais chamou atenção na minha vida’

Visando reforçar sua equipe, o Grêmio acertou o retorno do meia Arthur, junto a Juventus, da Itália. O acordo será por empréstimo até junho de 2026, sem opção de compra. Com isso, o volante segue vinculado ao clube italiano, com quem tem contrato até o final de 2027.

O ex-atacante do Internacional, Rafael Sóbis, destacou o novo reforço Tricolor em participação no canal 4D TV. Segundo ele, o meia foi o jogador que mais chamou sua atenção, enquanto ainda jogava.

Antes de finalizar, Sóbis reforçou que se Arthur jogar 50% do que jogava, antes de ir para a Europa, estará na seleção do Campeonato Brasileiro.

- Estou até fazendo o sinal da cruz aqui, por que, pelo amor de Deus. De toda minha vida no futebol brasileiro, vamos tirar os grandes nomes, o jogador que mais me chamou atenção quando joguei contra foi o Arthur, mas disparado, era uma coisa impressionante. Ele não concretizou o que se esperava, mas na época eu comentei que nunca tinha visto um jogador com tanta qualidade nessa posição. Ele era um absurdo, tanto que foi vendido por números absurdos na época - disse, antes de completar.

- Se ele jogar 50% do que ele jogava naquela época, entra para a seleção do Campeonato Brasileiro tranquilamente. Nunca me caiu o queixo jogando contra alguém, como foi quando o Arthur jogava pelo Grêmio - finalizou.

Arthur vive a expectativa de fazer sua reestreia pelo Grêmio, neste final de semana, contra o Flamengo. A bola rola no Maracanã, às 16h (de Brasília), no domingo (31).

Relembre a trajetória de Arthur no Grêmio

Cria das categorias de base do Grêmio, Arthur se destacou na campanha do tricampeonato da Libertadores do Tricolor Gaúcho, em 2017. Ele era fiador do estilo de jogo marcado pela troca de passes e valorização da posse de bola do time comandado por Renato Portaluppi.

No ano seguinte, Arthur iniciou a trajetória na Europa ao ser vendido para o Barcelona-ESP por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 140 milhões, pela cotação da época). Essa é, até hoje, a maior venda da história do Grêmio.