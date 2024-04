Xavi aplaude torcida após queda na Champions (Foto: Josep LAGO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 10:17 • Barcelona (ESP)

A eliminação do Barcelona para o PSG, nas quartas de final da Champions League, criou fortes cicatrizes no vestiário da equipe. Os Blaugranas tinham dois gols de vantagem até a expulsão do zagueiro Ronald Araújo, ainda na primeira etapa. O vermelho aplicado para o uruguaio, após falta em Barcola, dificultou a missão catalã em se defender, despertando o ataque francês a marcar quatro gols e garantir vaga nas semifinais.

Após o jogo, o meio-campista Ilkay Gundogan foi questionado por um jornalista sobre o que viu no polêmico lance de Araújo. Sem papas na língua, o alemão teceu críticas ao companheiro.

- É difícil dizer, mas acho que nesses momentos tão cruciais, você tem que ter certeza de que vai pegar a bola. Se não pegar, eu prefiro conceder um gol ou ficar no mano a mano com o atacante, e até dar a chance do goleiro em salvar. Com um jogador a menos, você mata seu próprio jogo - afirmou Gundogan.

A fala de um dos jogadores mais experientes do elenco acabou gerando certo mal-estar no vestiário. Alguns atletas concordaram com a decisão de Araújo em cometer a falta, enquanto outros deram razão a Gundogan, segundo a imprensa espanhola.

- A expulsão mudou tudo. Não sei em que minuto foi, mas com um jogador tão importante sendo expulso, é impossível. Tudo estava em nossas mãos, e deixamos escapar da maneira mais fácil, entregamos de presente ao PSG. Isso é o mais decepcionante - completou Ilkay.

Após tirar o Barcelona da Champions, a equipe parisiense avança às semifinais e terá pela frente o Borussia Dortmund, que eliminou o Atlético de Madrid em grande virada no Signal Iduna Park.

Gundogan observa expulsão de Araujo em jogo do Barcelona na Champions (Foto: FRANCK FIFE / AFP)