Qual será o salário da brasileira Kamilla Cardoso na WNBA?

💸 Maior salário possível para calouras da WNBA



Como foi selecionada entre as quatro primeiras escolhas do Draft, Kamilla terá direito ao maior salário possível para uma caloura na WNBA. Caitlin Clark, considerada a maior promessa do basquete feminino, foi escolhida pelo Indiana Fever na primeira posição e receberá os mesmos valores da brasileira.



🏀 Disparidade para os calouros da NBA



Em termos salariais brasileiros, os valores do contrato de Kamilla não parecem tão ruins. A comparação com os valores pagos aos homens na NBA, no entanto, mostra outra realidade.



➡️ Qual é o salário de Wembanyama no San Antonio Spurs?



O brasileiro Mãozinha Pereira, por exemplo, faturou US$ 128,6 mil (cerca de R$ 653 mil) em salários durante apenas 20 dias de contrato com Memphis Grizzlies.



Já o armador Scoot Henderson, número 3 do Draft da NBA em 2023, assinou um contrato de quatro anos com o Portland Trail Blazzers no valor de US$ 44,3 milhões (R$ 233 milhões) - quase 130 vezes mais do que o valor recebido por Kamilla Cardoso.