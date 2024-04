Andreas Pereira ‘explica’ Endrick a ídolo inglês: ‘Iluminado’

Endrick comemora gol pelo Brasil junto a Vini Jr, Savinho e Andreas Pereira (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 09:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Endrick ganhou a atenção de todo o mundo nos amistosos da Seleção Brasileira contra Inglaterra e Espanha, disputados em março, e Andreas Pereira parece ter sido impressionado pelo jovem. Em entrevista ao canal "Five", do ex-zagueiro e lenda inglesa Rio Ferdinand, o jogador do Fullham foi questionado sobre a joia do Palmeiras e "explicou" o sucesso do companheiro de Brasil.

- Endrick... eu não sei a palavra em inglês, no Brasil nos falamos 'iluminado'. Sabe quando um monte de gente está prestes a nascer, e Deus fala: 'Esse é o cara'. No treinamento, se você acerta o travessão, a bola para no pé dele e 'boom', gol. Deu rebote, a bola para no pé dele e gol. Ele é incrível, sempre está no lugar certo, sempre querendo melhorar. Ele é um monstro - disse Andreas Pereira.

O meio-campista também foi destaque nos últimos amistosos da Seleção, em março. Contra a Inglaterra, o jogador do Fullham entrou em campo no segundo tempo ao lado do jovem do Palmeiras. Foi de Andreas, inclusive, o passe para Vini Jr. na jogada que gerou o gol de Endrick na vitória do Brasil por 1 a 0.

