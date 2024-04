Xavi se revolta com eliminação do Barcelona na Champions League: ‘O árbitro destruiu tudo’

Xavi foi expulso no duelo contra o PSG, pela volta das quartas da Champions League (FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 19:13 • Barcelona (ESP)

Barcelona e Paris Saint-Germain promoveram uma das maiores disputas de quartas de finais da Champions League. Nesta terça-feira (16), o PSG goleou os espanhóis por 4 a 1 (6 a 4 no agregado) e chegou à semifinal. A partida irritou Xavi, expulso no início da segunda etapa.

O treinador do Barça se irritou com a marcação da arbitragem e esbravejou, chutando a placa da Uefa e discordando do cartão vermelho recebido. Após a partida, Xavi declarou contra o árbitro, em entrevista à Movistar.

- Não adianta discutir o jogo. O árbitro destruiu tudo. Não podemos ficar em silêncio. Ele mudou o jogo e toda a eliminatória. Foi um desastre - afirmou.

- É uma pena, a nossa Liga dos Campeões acabou por erro da arbitragem - concluiu.

Com a eliminação, o Barcelona fica com grandes chances de terminar a temporada sem títulos. Sem a Copa do Rei, resta apenas a La Liga, em segundo lugar, com oito pontos a menos que o maior rival Real Madrid, restando sete confrontos.

