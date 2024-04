Borussia Dortmund marcou quatro gols para se classificar para a semifinal da Champions League (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 18:07 • Dortmund (ALE)

O Borussia Dortmund venceu o Atlético de Madrid por 4 a 2 em casa, virou o duelo diante do Atlético de Madrid e se classificou para a semifinal da UEFA Champions League.

Além dos seis gols, o jogo ficou marcado pela alternância no controle da partida, com o Borussia pressionando desde o início para retomar a frente no duelo, e o Atlético se lançando ao ataque para voltar recuperar a classificação momentaneamente perdida.

⚽ COMO FOI O JOGO?

Nos primeiros minutos de jogo, ambos os times criaram chances perigosas, em um pequeno resumo do que seria o primeiro tempo: Borussia Dortmund pressionando para reverter o placar agregado, e Atlético de Madrid se segurando para manter a vantagem no duelo.

Aos três minutos de jogo, após jogada construída pelo lado esquerdo, Sabitzer recebeu passe açucarado na pequena área, mas acabou travado, na primeira grande chance do jogo. Logo na sequência, Ryerson pegou sobra do lance praticamente no bico da grande área e, mais uma vez, finalizou contra a marcação do clube colchonero.

O Atlético reagiu rápido e contra-atacou com Morata. O espanhol carregou a bola pelo centro e finalizou de cavadinha na saída do goleiro Kobel. A finalização, no entanto, passou ao lado do gol e o placar seguiu intacto.

Apesar do começo frenético, o Borussia Dortmund tratou de controlar mais a posse de bola e atacar com mais consciência, na tentativa de não se expor tanto. A mudança de postura refletiu nas chances criadas, tanto que o primeiro gol do jogo só saiu aos 34 minutos.

Brandt infiltrou na área e recebeu passe cavado de Hummels. O meia dominou com estilo, limpou a marcação e finalizou forte, rasteiro, cruzado, sem chances para Oblak. Com este gol, o Dortmund empatava o duelo.

Poucos minutos depois, aos 39 do primeiro tempo, Maatsen tabelou com Sabitzer, invadiu a área e passou por dois marcadores para ampliar o placar, também em chute cruzado rasteiro.

Com desvantagem no duelo, Simeone voltou para o segundo tempo com três alterações: Barrios, Corrêa e Riquelme entraram no lugar de Molina, Morata e Azpilicueta. E o jogo mudou de figura. Logo no início da segunda etapa, aos quatro minutos, o time de Simeone cobrou escanteio na área e Hummels desviou contra, para recolocar os espanhóis no jogo.

Aos 19 do segundo tempo, o Atlético voltou a sentir o gostinho da vaga com o gol marcado por Ángel Corrêa, após três finalizações bloqueadas pela defesa do Dortmund.

O Dortmund, no entanto, não se deu por vencido e buscou a vaga novamente, primeiro com Fullkrug, aos 26 do segundo tempo, e depois com Sabitzer, aos 29 da segunda etapa.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O próximo jogo do Borussia Dortmund acontece no domingo (21), às 12h30 (hora de Brasília), pela 30ª rodada da Bundesliga, diante do Bayer Leverkusen, campeão da competição. O Atlético de Madrid, por sua vez, volta a campo também no domingo, às 13h30 (de Brasília), diante do Alavés, por La Liga.

Diego Simeone lamenta mais uma eliminação do Atlético de Madrid na Champions League (Foto: INA FASSBENDER / AFP)