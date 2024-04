PSG aplica virada histórica no Barcelona e está classificado à semifinal da Champions League; veja os gols

Mbappé marca duas vezes e garante classificação do PSG à semifinal da Liga dos Campeões (FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 18:04 • Barcelona (ESP)

Depois de um placar favorável ao Barcelona na ida das quartas de final da Champions League, marcado por 3 a 2, o PSG goleou na volta por 4 a 1 (6 a 4 no agregado) e está classificado à semifinal. Dembélé, ex-Barça, Vitinha e Mbappé, duas vezes, foram os goleadores dos franceses, enquanto Raphinha descontou para os espanhóis.

Com este resultado, o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Borussia Dortmund na próxima fase, nos dias 30/04 e 07/05. Os alemães desbancaram o Atlético de Madrid por 5 a 4.

VIRA, VIROU!

O Barcelona abriu o placar aos 11 minutos com Raphinha, marcando o seu terceiro gol na Liga dos Campeões, todos contra o PSG, ampliando a vantagem do time espanhol para dois gols.

A partida teve reviravolta a partir dos 28' do primeiro tempo, quando Ronald Araújo foi expulso em lance de falta na entrada da área, em contra-ataque. Com um a mais, o PSG empatou a partida com Dembélé, pela Lei do Ex, em forte chute após cruzamento de Barcola.

A virada veio na segunda etapa, aos 8'. Desta vez, Vitinha colocou seu nome na história do confronto, empatando o placar agregado, em belo chute na entrada da área, sem chance para Ter Stegen.

Com a pressão dos parisienses, o Barcelona perdeu o foco da partida, resultando em expulsão do treinador Xavi, em lance de reclamação pela marcação da arbitragem. Logo na sequência, Dembélé é derrubado por João Cancelo dentro da área e, na cobrança, Mbappé marcou o gol que colocou o PSG a um pé da semifinal.

No apagar das luzes, em um contra ataque rápido, o PSG parou em duas grandes defesas de Ter Stegen, mas na terceira, de Mbappé, não conseguiu evitar e os parisienses sacramentaram a classificação à semifinal.

