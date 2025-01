O lateral do Barcelona Alejandro Baldé protagonizou um momento inusitado antes do duelo contra a Atalanta, pela última rodada da Champions League. Durante entrevista coletiva, o defensor foi questionado sobre o técnico Gian Piero Gasperini e cometeu uma gafe. Ele precisou de ajuda do assessor de imprensa para saber quem era a pessoa mencionada na pergunta.

- Quem era o outro? O jogador… De que jogador estava falando? - perguntou Baldé, que foi avisado pelo assessor que Gasperini é o técnico do adversário. - Eu não fazia ideia - reconheceu o jogador do Barcelona com sorriso tímido.

Barcelona e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira pela última rodada da Champions League. Os catalães já estão garantidos nas oitavas de final do duelo, no entanto, precisam da vitória para assumir a ponta da tabela de classificação e buscar um cenário mais tranquilo no mata-mata.

Entenda a situação de cada clube

Com as 18 partidas simultâneas, a promessa é de uma tarde de quarta-feira frenética nos gramados da Europa. Dos 36 participantes da primeira fase, onze equipes já têm o destino selado, enquanto as outras 25, ainda disputam a classificação ao mata-mata, seja de forma direta ou via playoffs. Confira a situação das equipes para a última rodada da Fase de Liga, conforma a situação da tabela.

Classificados de forma direta às oitavas: Liverpool e Barcelona;

Dependem apenas de si para se classificar às oitavas: Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta e Bayer Leverkusen;

Sonham com vaga direta para as oitavas: Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus, Celtic;

Correm risco de eliminação: PSV, Club Brugge, Benfica, PSG, Sporting, Stuttgart, Manchester City, Dínamo Zagreb e Shakhtar Donetsk;

Já eliminados: Bologna, Sparta Praga, RB Leipzig, Girona, Estrela Vermelha, Sturm Graz, RB Salzburg, Slovan Bratislava e Young Boys

