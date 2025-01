Relembre quando Ronaldinho assombrou o mundo com a camisa do Barcelona

Ronaldo de Assis Moreira, ou simplesmente Ronaldinho Gaúcho, é conhecido como um dos jogadores de futebol mais carismáticos da história. Mas não era só o carisma que chamava a atenção: o talento com os pés sempre foi muito evidente, que o levou a vencer competições nacionais e internacionais e realizar seu sonho de menino.

Ronaldinho é pentacampeão com a Seleção Brasileira e foi eleito o melhor jogador do mundo por dois anos consecutivos, em 2004 e 2005. Pelo Barcelona, onde atuou entre 2003 e 2008, viveu seu auge como jogador de clube, levantou a Liga dos Campeões, dois títulos do Campeonato Espanhol e duas edições da Supercopa da Espanha.

O craque entrou em campo pela primeira vez, como profissional, em 1998, quando tinha apenas 17 anos e vestia a camisa do Grêmio. No ano seguinte, já era titular absoluto na equipe que defendeu até 2001, quando marcou 58 gols em 114 jogos.

Ronaldinho no Barcelona

Já na mira dos clubes estrangeiros, Ronaldo foi negociado com o PSG, onde passou dois anos (2001 a 2003) e jogou 75 partidas, marcando 25 gols. Embora a passagem curta, ela foi importante para o brasileiro crescer no futebol europeu.

Após um período de negociações conturbadas, Ronaldinho Gaúcho chega ao Barcelona no dia 19 de julho de 2003. Mal sabia ele que iria se transformar em um dos maiores jogadores da história do clube e em um ícone dentro e fora dos gramados.

O "Bruxo", como é conhecido por suas mágicas dentro de campo, não perdeu tempo e marcou seu primeiro gol logo na sua estreia com a camisa do Barça. Seu desempenho contra alguns dos principais rivais do time espanhol, como o Real Madrid e Chelsea, não demoraram para ganhar visibilidade e se transformarem em títulos. Em sua segunda temporada, Ronaldinho levou os Blaugranas a conquistarem seu primeiro Campeonato Espanhol em seis anos.

No total, o camisa 10 disputou 207 jogos, marcou 94 gols e conquistou oito títulos com a camisa do Barça. Atualmente, o brasileiro é embaixador do clube, representando-o em diversos eventos e atividades.

Dê seu lance na camisa do Barcelona de 2007

🌍 TIME: Barcelona

📆 ANO: 2007

⚽ NOME: Ronaldinho

🔢 NÚMERO: 10

💪 TAMANHO: G

Ronaldinho Gaúcho em campo pelo Barcelona na temporada 2007/08 (Foto: Reprodução)

Ronaldinho na Seleção Brasileira

Na Seleção Brasileira, o Bruxo foi convocado pela primeira vez em 1998, aos 17 anos, e pela última em 2011, aos 31 anos. Ronaldinho disputou duas Copas do Mundo e conquistou três títulos oficiais com o Brasil: Copa América (1999), Copa do Mundo (2002) e Copa das Confederações (2005). Sua última partida foi em abril de 2013, em um amistoso contra o Chile, no Mineirão.

Ronaldinho Gaúcho defendeu a amarelinha até 2011 (Foto: Divulgação)

A tradicional camisa 10 do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho é uma peça histórica, marca registrada de uma das gerações mais vitoriosas e carismáticas da história de um dos maiores clubes do mundo. Fabricada pela Nike, o tradicional uniforme listrada azul e grená marcam a torcida e imortalizam a grandeza do atacante no cenário mundial.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

