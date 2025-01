Serão 18 jogos. Todos disputados os mesmo tempo. A última rodada da Champions League promete 'pegar fogo'. Com a dúvida do que cada time precisa para continuar na competição e quais placares são suficientes, o Lance! disponibiliza o Simulador da Champions League para projetar resultados e desenhar os cenários das equipes.

continua após a publicidade

▶️Champions League: entenda o regulamento que faz a última rodada ‘pegar fogo’

Nesta quarta-feira, chega ao fim a primeira fase do novo formato do torneio tem gigantes europeus na disputa por uma vaga nas oitavas de final e correndo até risco de eliminação direta, a depender de resultados.

Por outro lado, times considerados "azarões", que estavam no pote 4 do sorteio, desafiaram as expectativas ao garantir vagas nos playoffs. Conseguiram desempenhos fortes e buscam a qualificação direta para as oitavas.

continua após a publicidade

Além do simulador da Champions League, confira a lista dos principais jogos para você ficar de olho e o que está em jogo na última rodada da Champions League.

Brest x Real Madrid Manchester City x Club Brugge Bayern de Munique x Bratislava Dortmund x Shakhtar Barcelona x Atalanta PSV x Liverpool

Brest x Real Madrid

Maior campeão da história da Champions, o Real Madrid não garantiu vaga antecipada à próxima fase e pode não avançar diretamente, tendo que disputar os playoffs. Além da vitória fora de casa, a equipe de Ancelotti precisa de uma combinação de resultados.

continua após a publicidade

Borussia Dortmund x Shakthar

O Borussia Dortmund se encontra em uma situação semelhante à do Real Madrid. O clube alemão precisa vencer e torcer por resultados favoráveis de outras equipes para se garantir na Champions, além de a vitória ser obrigatória frente ao Shakhtar.

Manchester City x Brugge

Já o Manchester City vive uma situação delicada, correndo risco de ser eliminado, e se tornando uma das maiores decepções nesta fase da Champions. Com apenas oito pontos, o time de Guardiola precisa vencer para se classificar. Qualquer outro resultado pode significar uma eliminação precoce inesperada, um resultado chocante para a equipe.

Bayern de Munique x Bratislava

Bayern de Munique vive uma incerteza na competição. O clube precisa vencer a última rodada para respirar aliviado e evitar a eliminação. O clube alemão precisa vencer e torcer por resultados favoráveis ​​em outras partidas para seguir em frente. Inconsistências nas últimas rodadas colocaram sua qualificação em risco, transformando a partida final em uma situação de vitória obrigatória.

Barcelona x Atalanta

Em situação diferente, o Barcelona garantiu a classificação na rodada anterior às oitavas de final da Champions League. No entanto, o duelo desta tarde com a Atalanta pode impactar na classificação e, consequentemente, no cenário da próxima fase. A equipe precisa vencer e torcer para uma derrota do Liverpool, primeiro colocado.

PSV x Liverpool

O Liverpool também entra em campo buscando se firmar na primeira colocação. Com 21 pontos, a equipe inglesa está classificada às oitavas, mas deseja vencer para seguir na liderança e garantir um caminho teoricamente mais fácil no mata-mata. Um empate, no entanto, já é o suficiente.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Impacto da rodada final na Champions

Além das brigas individuais de cada equipe, a última rodada da Champions também moldará a classificação dos times que avançam à próxima fase. Ou seja, a rodada decisiva impactará diretamente os confrontos das oitavas de final.

Os oito primeiros classificados vão garantir vagas diretas nas eliminatórias, enquanto os que ficarem de fora entrarão nos playoffs. Use agora o Simulador da Champions para saber o cenário de cada time.

Até agora, os oito melhores times são Liverpool, Barcelona, ​​Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Milan e Bayer Leverkusen.