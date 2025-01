Ataque do Barcelona atinge marca de destaque na temporada da Europa

A equipe do Barcelona é um dos grandes destaques da temporada 2024-25 no futebol europeu. Com um ataque avassalador, liderado pelo trio Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal, o time blaugrana goleou o Valencia por 7 a 1 no último domingo (26) e conquistou mais três pontos na luta pelo título de La Liga. Porém, mais que isso, os comandados de Hansi Flick alcançaram uma marca notável em 2024-25: o primeiro time a chegar ao centésimo gol na temporada.

Aliás, o sétimo gol da equipe no jogo, feito pelo zagueiro Tárrega, da equipe adversária, foi o tento de número 101 anotado pela equipe. A vantagem para o segundo ataque mais positivo da lista, do rival Real Madrid, é de 14 gols. O mais impressionante é que a marca foi atingida em apenas 32 partidas disputadas, o que traduz uma média de 3,15 gols por jogo.

As goleadas têm sido a grande marca do Barcelona 2024-25. Dos 32 jogos, 15 tiveram placar superior ou igual a três gols para o time de Hansi Flick, que no recorte recente, fez pelo menos cinco gols em quatro dos últimos cinco jogos.

Robert Lewandowski comemora gol pelo Barcelona (Photo by FILIPE AMORIM / AFP)

O momento é digno de destaque ao trio de ataque: Robert Lewandowski, com 29 gols, Raphinha, com 23, e Lamine Yamal, com nove, além de 13 assistências. O polonês, por exemplo, é artilheiro de La Liga e da Champions League, enquanto Raphinha vive a melhor fase da carreira no Barcelona e soma 32 participações em gols na temporada.

Barcelona no topo: os melhores ataques da Europa

1º - Barcelona, com 101 gols;

2º - Real Madrid, com 87 gols;

3º - Chelsea, com 84 gols;

4º - Bayern de Munique, com 83 gols;

5º - Liverpool, 83 gols

