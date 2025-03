Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid recebeu uma péssima notícia antes de mandar seu time a campo para o duelo com o Real Madrid, pela volta das oitavas de final da Champions. O atacante Ángel Correa foi suspenso por cinco partidas pelo Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta quarta-feira (12).

O motivo da suspensão está atrelado ao duelo diante do Getafe, em derrota por 2 a 1 no domingo (9), por La Liga. O argentino recebeu o cartão vermelho aos 42 minutos do segundo tempo após o árbitro Cuadra Fernández interpretar uma chegada sobre Djené Dakonam como passível de expulsão após revisão de vídeo.

Ao ver a decisão, o camisa 10 proferiu fortes ofensas ao árbitro: "filho de mil p*tas, covarde, a b***** de sua mãe". O Atleti vencia pelo placar mínimo no ato da expulsão, e em quatro minutos, viu Arambarri balançar as redes duas vezes e virar o confronto para festa da torcida no Coliseum Alfonso Pérez.

O gancho levará o atleta a ser desfalque em cinco jogos de nível nacional, incluindo dois clássicos diante do Barcelona: um por La Liga e um pela volta da semifinal da Copa do Rei. Entretanto, a sanção não impede o atacante de entrar em campo em partidas continentais; portanto, Correa seguirá à disposição para o compromisso desta quarta-feira, diante do Real Madrid.

❌ Jogos do Atlético de Madrid sem Ángel Correa:

⚽ Atlético x Barcelona - 16/3 - 28ª rodada de La Liga

⚽ Espanyol x Atlético - 29/3 - 29ª rodada de La Liga

⚽ Atlético x Barcelona - 2/4 - Volta das semifinais da Copa do Rei (ida: 4x4)

⚽ Sevilla x Atlético - 6/4 - 30ª rodada de La Liga

⚽ Atlético x Real Valladolid - 13/4 - 31ª rodada de La Liga

Correa estará disponível para o técnico Diego Simeone em busca de uma remontada na Champions. O Atleti perdeu o jogo de ida por 2 a 1 para o Real, e agora, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar. Um tento de distância forçará a prorrogação e, se preciso, os pênaltis, mas o empate e a derrota são cenários que colocam um ponto final na trajetória.