Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo se rende a Yamal: ‘Nunca vi nada parecido’

O desempenho de Lamine Yamal na vitória do Barcelona sobre o Benfica, por 3 a 1, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, chamou a atenção de Rio Ferdinand, ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United. O ex-zagueiro da Inglaterra elogiou o jovem espanhol e revelou ser um admirador do futebol da joia blaugrana.

- Lamine Yamal: Nunca vi nada assim na minha vida nessa idade. Ninguém faz o que ele fez no mesmo nível e com tanta consistência! - escreveu Ferdinand, em sua conta no X (antigo Twitter).

Esta não é a primeira vez que o ex-companheiro de Cristiano Ronaldo elogia o talento de Yamal. No final de 2024, o ex-jogador revelou que acha o espanhol de 17 anos melhor que Messi com a mesma idade, afirmando que ele é mais decisivo, influencia nas partidas, marca gols e é mágico.

Autor de um dos gols da vitória do Barça, Yamal escreveu mais uma vez seu nome na história da Champions League e se tornou o jogador mais jovem a marcar e dar uma assistência em um mesmo jogo da competição.

Lamine marcou um gol e contribuiu com assistência ainda na primeira etapa da partida. Com isso, ele superou Breel Embolo como o mais novo a atingir o feito, aos 17 anos e 241 dias. A marca anterior era de 17 anos e 263 dias.

Como foi o jogo do Barcelona?

O início do jogo foi reflexo do que é a temporada do Barcelona. O time começou avassalador e colocando muita pressão no adversário. Foi dessa forma que após linda jogada de Yamal, Raphinha aproveitou o chute mascado do espanhol e abriu o placar. Mas o time catalão cedeu o empate logo depois: Otamendi marcou de cabeça. Não demorou muito para o Barça voltar a pressionar e fica à frente do placar novamente, dessa vez com uma pintura de Lamine Yamal.

O time continuou pressionando e buscando ampliar o placar, sem dar tempo para o Benfica respirar. No final do primeiro tempo, Raphinha marcou seu segundo gol do jogo e fechou o placar. Depois disso, o time de Hansi Flick apenas administrou o placar que garantiu a classificação.