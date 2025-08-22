Quem é o ‘clone’ de Haaland, que atua na Alemanha?

O futebol europeu “clone” do atacante Erling Haaland, do Manchester City. Trata-se de Artem Stepanov, de 18 anos, jogador do Bayer Leverkusen que atualmente está emprestado ao FC Nürnberg, da Alemanha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal espanhol As destacou várias características que aproximam o jovem atacante do astro norueguês. Além da semelhança física, como corte de cabelo, altura e estilo de corrida, a forma de jogar também remete ao camisa 9 do Manchester City. Destro, Stepanov chama atenção pela força ofensiva e pela qualidade nas finalizações, atributos que reforçam a comparação. Nascido em 10 de agosto de 2007 em Lutsk, na Ucrânia, ele é filho do ex-jogador Roman Stepanov.

continua após a publicidade

Artem Stepanov iniciou sua trajetória no futebol pelo Volyn Lutsk, na Ucrânia. Em 2020, deu um passo importante ao ingressar nas categorias de base do Shakhtar Donetsk, onde seguiu seu desenvolvimento até atrair o interesse do futebol alemão. Dois anos depois, o atacante se transferiu para a base do Bayer Leverkusen, clube no qual consolidou sua evolução até alcançar o time principal em 2024.

A estreia oficial pelo Leverkusen aconteceu em 26 de novembro daquele ano, em uma vitória por 5 a 0 diante do Red Bull Salzburg, pela Liga dos Campeões da UEFA. Para temporada 2025/2026, buscando ganhar mais experiência, Stepanov foi emprestado ao 1. FC Nürnberg para a disputa da segunda divisão Bundesliga na temporada 2025/26.

continua após a publicidade

— É claro que a comparação me enche de orgulho, mas sou Artem Stepanov e não Haaland — disse o atacante recentemente.

Atacante ucraniano Artem Stepanov brilha na Alemanha e é comparado a Haaland (Foto: Divulgação)

Números de Artem Stepanov na carreira

Artem Stepanov soma números expressivos nas categorias de base do Bayer Leverkusen. Pelo time sub-17, disputou 47 partidas e marcou 27 gols, além de contribuir com seis assistências. No sub-19, manteve a média elevada, balançando as redes 22 vezes em 26 jogos e registrando uma assistência. Também atuou na Youth League, onde participou de quatro partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

Já no futebol profissional, o atacante ucraniano deu seus primeiros passos tanto pelo Leverkusen quanto pelo Nürnberg. Pela equipe principal dos Leões, já entrou em campo em duas oportunidades, enquanto no time alemão da segunda divisão da Bundesliga soma três jogos, com um gol marcado.