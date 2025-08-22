Capitão do Chelsea revela influência de Thiago Silva: ‘Quase um pai’

Atual capitão do Chelsea, Reece James relembrou a passagem de Thiago Silva com a camisa dos Blues entre 2020 à 2024. Em entrevista ao jornal inglês "BBC Sports", o lateral direito revelou como o zagueiro influenciou dentro do clube e elogiou o desempenho apresentado pelo brasileiro mesmo com idade avançada.

Influência de Thiago Silva

Após quatro temporadas juntos, Reece afirmou que Thiago foi o jogador que mais o impactou na carreira. O inglês destacou a longevidade e o quanto o brasileiro o ajudava em campo.

— Eu diria que Thiago Silva foi quem mais impactou minha carreira até agora. Ele já poderia ser quase meu pai e jogou no mais alto nível por muito tempo. Desde que chegou, sempre tentou me ajudar e ainda faz isso até hoje — afirmou Reece.

Thiago Silva em ação pelo Chelsea (Foto: Ben Stansall/AFP)

Thiago Silva e Reece James no Chelsea

Revelado pelo Chelsea, Reece James teve a primeira temporada como profissional pelos Blues na temporada 2019/20, uma antes da chegada de Thiago Silva ao clube. Juntos, conquistaram a Champions League 2020/21, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Europa, ambas em 2021. Após a saída do brasileiro rumo ao Fluminense, o lateral inglês herdou a braçadeira de capitão deixada pelo zagueiro.

Com a capitania, Reece conseguiu superar os problemas de lesão e foi peça chave nas conquistas do Chelsea na Conference League, contra o Real Betis e do Mundial de Clubes, contra o PSG, em 2024. Capitão e presente nos últimos grandes títulos dos Blues, o lateral direito é uma das referências do atual elenco.

Chelsea venceu o PSG e conquistou o Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Próximo jogo do Chelsea

West Ham e Chelsea terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da Premier League. A partida será realizada nesta sexta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres (ING).

