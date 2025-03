Franco Vázquez, jogador do Cremonese, foi suspenso por dez jogos após cometer um ato de racismo. Em partida da segunda divisão do Campeonato Italiano, realizada no dia 15 de fevereiro, o argentino chamou o ala-esquerdo Mehdi Dorval, do Bari, de "negro de m*rda", e recebeu a sanção após análise por parte da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Na ocasião, o jogo precisou ser paralisado para a ativação do protocolo de racismo na Europa. Dorval, nascido na França, mostrou grande abatimento com a situação após o apito final, e precisou receber o consolo de seus companheiros.

A diretoria do Cremonese, em contrapartida, chegou a emitir um comunicado negando a versão de Mehdi, afirmando de forma veemente que não houve insultos racistas por parte de Vázquez. A sanção, entretanto, acabou dando razão ao franco-argelino.

❌ Racismo na Itália: jogador vira desfalque importante

O gancho de uma dezena de jogos sem entrar em campo fará com que Franco só possa retornar em um possível avanço do Cremonese aos play-offs de acesso à elite italiana. Dentro da zona de avanço direto às semifinais, o time ocupa a quarta posição da liga, com 45 pontos, e restam nove partidas para o fim da fase de pontos corridos.

O desfalque de Franco Vázquez pode fazer falta ao Cremonese nas rodadas decisivas. Atuando como meio-campista de criação, o argentino já anotou nove gols e concedeu três assistências em 26 partidas na competição.