Técnico do Barcelona põe fim as comparações com Guardiola: ‘Grande diferença’
Hansi-Flick conquistou três títulos em sua primeira temporada na Catalunha
Técnico do Barcelona, Hansi-Flick pôs um fim com relação as comparações feitas com Pep Guardiola, do Manchester City. O alemão está no início de sua trajetória no clube catalão e em busca de mais títulos, mas vê o espanhol à frente.
- Há uma grande diferença entre Guardiola e eu. Pep é de outro nível. Eu tento ganhar mais, mas falamos de um nível distinto.
Em sua primeira temporada no Barcelona, Hansi-Flick conquistou três títulos: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Na Champions League, os culés foram eliminados na semifinal para a Inter de Milão e tratam a próxima competição europeia como prioridade na temporada.
Por outro lado, Guardiola iniciou sua trajetória como treinador no Barcelona, em que trabalhou entre 2008 e 2012. Nesse período, o treinador conquistou 15 títulos, sendo duas Ligas dos Campeões e três Campeonatos Espanhóis.
Hansi-Flick busca elevar sua história no Barcelona
Na atual temporada, Hansi-Flick retornou das férias já com muito sucesso após a vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Mallorca, na estreia da La Liga. A equipe chega como a favorita nas competições domésticas após um ano passado de muitas conquistas.
