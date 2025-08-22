menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Técnico do Barcelona põe fim as comparações com Guardiola: ‘Grande diferença’

Hansi-Flick conquistou três títulos em sua primeira temporada na Catalunha

Hansi-Flick acena para torcedores do Barcelona durante celebração do título da La Liga
imagem cameraHansi-Flick acena para torcedores do Barcelona durante celebração do título da La Liga (Foto: Manaure Quintero/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
14:19
  • Matéria
  • Mais Notícias

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick pôs um fim com relação as comparações feitas com Pep Guardiola, do Manchester City. O alemão está no início de sua trajetória no clube catalão e em busca de mais títulos, mas vê o espanhol à frente.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Há uma grande diferença entre Guardiola e eu. Pep é de outro nível. Eu tento ganhar mais, mas falamos de um nível distinto.

Em sua primeira temporada no Barcelona, Hansi-Flick conquistou três títulos: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Na Champions League, os culés foram eliminados na semifinal para a Inter de Milão e tratam a próxima competição europeia como prioridade na temporada.

continua após a publicidade

Por outro lado, Guardiola iniciou sua trajetória como treinador no Barcelona, em que trabalhou entre 2008 e 2012. Nesse período, o treinador conquistou 15 títulos, sendo duas Ligas dos Campeões e três Campeonatos Espanhóis.

Hansi-Flick busca elevar sua história no Barcelona

Na atual temporada, Hansi-Flick retornou das férias já com muito sucesso após a vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Mallorca, na estreia da La Liga. A equipe chega como a favorita nas competições domésticas após um ano passado de muitas conquistas.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Hansi Flick - Mallorca x Barcelona
Hansi-Flick no comando de Mallorca x Barcelona, pela La Liga (Foto: Jaime Reina/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias