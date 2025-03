Árbitro relata ofensas de Correa após derrota do Atlético de Madrid: ‘Covarde’

Ángel Correa deverá desfalcar o Atlético de Madrid nas próximas partidas. O jogador foi expulso no duelo contra o Getafe na manhã deste domingo (9), em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. Após a decisão, o atleta insultou o jogador Cuadra Fernández e a declaração pode gerar graves consequências. Confira o resumo da súmula:

- No minuto 88, o jogador Ángel Correa foi expulso pelo seguinte motivo: fez uma entrada em um adversário enquanto lutava pela bola com uso excessivo de força. Após receber o cartão vermelho, o jogador se dirigiu a mim nos seguintes termos: "Filho da p***, covarde. Seu filho da p***" - diz o texto.

Quais as consequências?

Por se tratar de uma ofensa grave, Correa será acusado pelo artigo 94 do regulamento geral da Federação. A regra adverte que insultos e ofensas dirigidos a jogadores adversários, árbitros, assistentes ou membros da diretoria estão sujeitos a uma suspensão, que pode variar de quatro a doze jogos.

Com a pena mínima definida, Ángel Correa pode ficar de fora das próximas partidas em qualquer uma das competições nacionais em que o Atlético joga. Ou seja, tudo indica que ele vai perder os dois jogos contra o Barcelona, ​​tanto da La Liga quanto da Copa da Espanha.

Marcadores e como fica o campeonato

A equipe de Simeone abriu o placar aos 30 minutos da segunda etapa, com Alexander Sorloth. Porém, já nos minutos finais da partida, o Getafe marcou duas vezes com Mauro Arambarri, aos 43 e 47, e deu a vitória para o time da casa.

O resultado manteve o Atlético na terceira colocação de La Liga, com 56 pontos - com um jogo a mais que o Barcelona, que não jogou neste fim de semana devido ao falecimento do médico da equipe. O Getafe subiu para a 11ª posição, com 33 pontos.