Jogador de rival do Flamengo no Mundial sofre sequestro relâmpago

O León, rival do Flamengo no Mundial de Clubes, enfrentou um momento delicado na última quinta-feira. O meia Nicolás Fonseca sofreu um sequestro relâmpago quando se dirigia para o CT do clube para os treinamentos.

O jogador foi rendido na estrada na região de La Esmeralda, em Jalisco, no México, e passou duas horas em poder dos assaltantes até ser liberado, 25 quilômetros à frente. Os bandidos levaram o carro do meia, uma BMW, e outros pertences, além de terem agredido Nicólas Fonseca.

Em entrevista ao "Es Espectador Deportes" reproduzida pelo jornal argentino "Olé", o pai do atleta do León revelou que o filho está vivendo com escolta policial armada 24 horas por dia após o susto.

- Isso lhe dá tranquilidade, mas é muito incômodo. Você perde a liberdade totalmente.

Na última sexta-feira, depois do ocorrido, o Léon emitiu uma nota oficial tranquilizando os fãs ao afirmar que Nicolás estava bem e treinando com os companheiros. O meia atuou durante os 90 minutos da vitória por 2 a 1 sobre o Club Tijuana, pela décima rodada do Torneo Clausura. O time lidera a competição com 26 pontos e o único invicto.

O León é rival do Flamengo no Mundial, ambos estão no Grupo D. O confronto entre as equipes acontecerá no dia 24 de junho, pela terceira rodada. Espérance de Tunis e Chelsea completam os quatro times do grupo.

Quem é Nicolás Fonseca?

Nicolás Fonseca, de 26 anos, nasceu em Novara, na Itália, quando seu pai atuava pela Juventus. Ele começou a carreira no Novara, e em 2021 foi contratado pelo River Plate, do Uruguai. Após defender o Montevideo Wanderers acertou sua transferência ao River Plate, da Argentina.

Com o destaque, fez sua estreia pela seleção do Uruguai, em um amistoso contra a seleção do País Basco, em março. Ele é italiano, porém é naturalizado uruguaio.