Flamengo chega a um acordo para renovação de contrato de titular

A diretoria do Flamengo está perto de acertar a renovação de contrato de um dos principais jogadores da equipe de Filipe Luís. Trata-se do meia Erick Pulgar. As partes chegaram a um acordo e, nos próximos dias, devem assinar um vínculo por mais três anos.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o empresário do chileno chegará ao Rio de Janeiro nesta semana para acertar os últimos detalhes do novo contrato, que contará com um aumento salarial para Pulgar, que atualmente recebe na casa dos R$ 650 mil.

Anteriormente, ainda com a antiga gestão (presidente Rodolfo Landim), o empresário de Pulgar se reuniu com a diretoria rubro-negra para debater a renovação. Entretanto, as conversas foram paralisadas e retomadas recentemente.

Erick Pulgar durante partida do Campeonato Carioca (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Elogios de Filipe Luís

Com as boas atuações de Erick Pulgar com a camisa rubro-negra, o jogador é constantemente elogiado pelo técnico Filipe Luís. Após a vitória no clássico com o Vasco, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca, o treinador afirmou que o jogador, se fosse brasileiro, seria titular na Seleção.

- Se Erick Pulgar fosse brasileiro, estaria na Seleção Brasileira. E seria titular! É um grande jogador. É o que penso. Não existem muitos jogadores como Pulgar no mundo hoje, se tentar encontrar. É um jogador muito importante - disse o treinador.

