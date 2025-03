Bruno Henrique é o artilheiro do Flamengo em clássicos no ano

Herói do Flamengo na vitória sobre o Vasco, por 1 a 0, no último sábado (1), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o atacante Bruno Henrique é o artilheiro do Rubro-negro contra rivais em 2025. Conhecido como "Rei dos Clássicos", o jogador tem quatro gols em cinco jogos (quatro como titular) contra Botafogo e Vasco.

Segundo dados do "Sofascore", o atacante precisou de apenas 110 minutos e 3,25 finalizações para balançar as redes. No último "Clássico dos Milhões", disputado no Estádio Nilton Santos, Bruno Henrique marcou, aos 21 minutos do segundo tempo, o gol da vitória rubro-negra.

Desde que chegou ao Flamengo, a maior vítima de Bruno Henrique pelo clube é justamente o Vasco, que levou seu décimo gol do atacante desde 2019. O Botafogo sofreu sete, enquanto o Fluminense foi vazado quatro vezes. Contudo, a atuação na semifinal do Carioca isolou o camisa 27 como maior artilheiro em clássicos pelo Rubro-Negro no século 21.

Números de Bruno Henrique em clássicos em 2025

5 jogos (4 titular) 4 gols (2 no Botafogo e 2 no Vasco!) 110 mins p/ marcar gol (!) 3.25 finalizações p/ marcar gol (!) 32 duelos ganhos (!) 13 faltas sofridas (!) 1 pênalti sofrido

O que vem por aí?

Vasco e Flamengo voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 8, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Antes disso, porém, o Cruz-Maltino encara o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Já o Rubro-Negro terá a semana livre.