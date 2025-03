Zico, o grande nome da história do Flamengo, completa 72 anos nesta segunda-feira (3). Ídolo de gerações, o Galinho de Quintino recebeu diversas homenagens na redes sociais. Com seu carisma e, claro, com a qualidade que tinha com a bola nos pés, ele encantou não apenas os rubro-negros, mas torcedores de outros times também.

Zico estreou com a camisa do Flamengo em 1971, ainda com 18 anos. Foi no ano seguinte, no entanto, que conquistou o primeiro troféu pelo Rubro-Negro, o Campeonato Carioca (que ele viria conquistar outras seis vezes). No total, foram quatro títulos do Campeonato Brasileiro (1980, 1982, 1983 e 1987), além, claro, das conquistas da Libertadores da América (1981) e do Mundial Interclubes (1981).

Em 732 partidas com o Manto Sagrado (434 vitórias,179 empates e 118 derrotas), o Galinho balançou a rede 508 vezes.

Zico em ação pelo Flamengo (Foto: Divulgação)

Zico recebe homenagens nas redes sociais

Poucos minutos após a virada do dia 2 para o dia 3 de março, o perfil oficial do Flamengo fez uma postagem em homenagem ao seu maior ídolo, com declarações de outros grandes jogadores enaltecendo o Galinho.

- No futebol, há ídolos. No Flamengo, há lendas. Em cada coração rubro-negro, há um nome que brilha como astro-rei: Zico. Cada gol, cada toque, cada jogada carregava a alma de uma Nação. Com seu talento, Zico inspirou gerações de jogadores e conquistou um amor que lota arquibancadas, ecoa no Maracanã e vive em cada coração rubro-negro. PARABÉNS, REI - publicou o Rubro-Negro.

Veja outra homenagens

