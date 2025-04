Jogador dá tapa na cara de companheiro e tem contrato rescindido; veja vídeo

continua após a publicidade

O jogador Juan Anangonó teve o contrato rescindido após agredir o companheiro de equipe com um tapa, pelo Campeonato Hondurenho. O caso aconteceu no sábado (19), no empate em 0 a 0 entre CD Marathón e Genesis.

A situação aconteceu com Anangonó e Alexy Vega, ambos do Club Deportivo Marathón. O primeiro é capitão do time e agrediu o colega durante o jogo.

Anangonó se aproximou do atleta, apontou o dedo e, na sequência, aplicou o tapa no rosto. Vega tentou reagir e foi para cima para revidar na saída de campo, mas os companheiros o seguraram.

O então capitão do Marathón chegou a pedir desculpas a Vegas no vestiário inicialmente e depois de forma pública. Anangonó explicou que reagiu de uma forma que jamais deveria ter acontecido devido "ao calor da partida".

Dois dias depois, a diretoria do Marathón decidiu pela e justificou o ato pelo "firme compromisso do clube com seus códigos disciplinares internos, que têm sido pilares fundamentais na construção da identidade de prestígio ao longo dos anos".

O Marathón ocupa a quarta colocação do Clausura do Campeonato Hondurenho, com 28 pontos, após 16 rodadas. O líder é o Real España, com 31.



Quem é Anagonó?

Juan Anagonó, 36 anos, atua como centroavante e chegou ao Marathón em julho de 2024. No período, ele marcou quatro gols em 24 partidas, sendo 18 como titular.

Criado e revelado pelo Barcelona de Guayaquil, ele tem passagens por Argentino Juniors, Chicago Fire e LDU, além de atuar no México, China, Paraguai e Bolívia.

Confira o pedido de desculpas de Anangonó

"Quero oferecer um pedido de desculpas sincero e profundo ao meu companheiro Alexy Vega, à sua família e a toda a torcida que esteve presente no estádio e presenciou o ocorrido.

No calor da partida, após uma troca de palavras, reagi de uma forma que jamais deveria ter acontecido. Não me orgulho disso. Essa atitude não representa meus valores, nem a maneira como construí minha carreira profissional, tampouco quem sou como pessoa, dentro e fora de campo.

Pedi desculpas pessoalmente ao Alexy no vestiário, mas acredito que, quando se comete um erro assim, é preciso encará-lo de frente. E por respeito ao meu time, ao meu companheiro e a todos vocês que nos apoiam a cada jogo, sinto que é necessário fazê-lo também de forma pública.

Com o Alexy, durante todo o tempo em que estou no Marathón, sempre mantivemos uma boa relação, tanto profissional quanto de amizade, assim como com todos os meus demais companheiros.

A toda a torcida que dá tudo para nos apoiar, aos meus colegas, à comissão técnica, à diretoria e a todos que se sentiram decepcionados: peço desculpas, arrependo-me profundamente e assumo total responsabilidade".

Confira a nota oficial do Marathón

"O Club Deportivo Marathón informa à sua nobre torcida, aos meios de comunicação e ao público em geral que, após uma conversa franca e respeitosa entre as partes, foi alcançado um acordo mútuo para a rescisão do contrato que vinculava o jogador Juan Anangonó à nossa instituição.

Esta decisão reflete o firme compromisso do Clube com a observância e o respeito absoluto aos seus códigos disciplinares internos, os quais têm sido pilares fundamentais na construção do prestígio e da identidade verdolaga ao longo dos anos.

Agradecemos sinceramente a Juan Anangonó por sua dedicação, profissionalismo e esforço demonstrados durante o tempo em que defendeu as nossas cores. Desejamos a ele o maior sucesso em seus futuros desafios esportivos e pessoais.

O Club Deportivo Marathón reitera seu compromisso com a torcida e com os valores que nos distinguem como instituição: respeito, disciplina, lealdade e excelência. Nosso escudo, nossa história e nossa torcida estão acima de qualquer individualidade.

Marathón é grande por seu povo e por seus princípios!".