Antony vive um momento iluminado com a camisa do Real Betis. O brasileiro, emprestado pelo Manchester United, voltou a marcar em La Liga, desta vez na vitória sobre o Girona em pleno Montilivi, e manteve a equipe perto da zona de qualificação à Champions League.

Em entrevista à "ESPN Brasil", o camisa 7 comemorou a boa fase e os elogios recebidos após sua chegada à Andaluzia. Em 17 jogos disputados pelos Verdiblancos, são cinco gols e cinco assistências, encantando os torcedores locais.

- Reencontrei o caminho como jogador, não vou mentir. Ter isso de volta para mim é muito importante. Não desaprendi a jogar futebol. Foram momentos da minha vida que passei que, querendo ou não, afetam. Se falar que não, é mentira. E isso é só eu comigo mesmo, por isso falo que o mais importante foi me encontrar comigo mesmo, estar feliz e desfrutar do meu futebol - analisou o atacante.

Antony foi contratado pelo United junto ao Ajax em agosto de 2022, por quase R$ 500 milhões. Porém, sua trajetória na Inglaterra foi marcada por más atuações, pouco encaixe sob o comando do holandês Erik ten Hag, e a polêmica envolvendo a acusação de agressão à ex-namorada, Gabriela Cavallin, em caso encerrado sem indiciação do atleta por falta de provas.

No Betis, porém, o ponta-direita se encontrou junto a nomes como Isco, Cucho Hernández e Abde Ezzalzouli, além de Johnny e Natan, que tiveram passagens por clubes do Brasil. Atualmente, o time comandado pelo chileno Manuel Pellegrini está em sexto, com 51 pontos, um a menos em relação ao Villarreal, que abre o G-5 de La Liga; e segue vivo na Conference League, onde disputa, nos dias 1 e 8 de maio, a semifinal diante da Fiorentina.

🔢 Números de Antony pelo Real Betis

⚽ 17 jogos

⌛ 1.397 minutos em campo

🥅 5 gols

📤 5 assistências

✅ 10 vitórias

🟰 4 empates

❌ 3 derrotas