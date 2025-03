Qual o salário de João Pedro, da Seleção, na Premier League?

A Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira (20) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e uma das grandes novidades na escalação deve ser João Pedro. O atacante do Brighton, da Inglaterra, treinou entre os titulares e deve formar o ataque ao lado de Vini Jr., Rodrygo e Raphinha.



Mas, além do destaque em campo, João Pedro também chama atenção pelos números fora das quatro linhas. O jovem centroavante tem um contrato milionário no futebol inglês, e seu salário no Brighton já o coloca entre os jogadores mais bem pagos do elenco.

💵 Quanto João Pedro ganha no Brighton?

De acordo com o site Capology, João Pedro recebe um salário bruto de £ 2,6 milhões por ano. Confira os valores convertidos:

💰 Por ano: £ 2,6 milhões (R$ 19 milhões)

£ 2,6 milhões (R$ 19 milhões) 💰 Por mês: £ 216,6 mil (R$ 1,6 milhão)

£ 216,6 mil (R$ 1,6 milhão) 💰 Por semana: £ 50 mil (R$ 366,5 mil)

£ 50 mil (R$ 366,5 mil) 💰 Por dia: £ 7,1 mil (R$ 52 mil)

O contrato do atacante com o Brighton é válido até junho de 2028, garantindo estabilidade financeira e esportiva ao jovem jogador.

➡️ Brasil encara Colômbia em busca de pontos, e de paz, nas Eliminatórias

📈 Salários ao longo da carreira

João Pedro chegou à Inglaterra em 2019, quando trocou o Fluminense pelo Watford. Após quatro temporadas, foi contratado pelo Brighton por € 34,2 milhões, tornando-se a maior compra da história do clube inglês. Somando os contratos com Watford e Brighton, ele já faturou mais de £ 6 milhões apenas em salários desde sua chegada ao futebol europeu.

⚽ Titular contra a Colômbia?

A boa fase no Brighton rendeu a João Pedro novas oportunidades na Seleção. Para o confronto contra a Colômbia, ele deve formar o ataque brasileiro ao lado de craques como Vini Jr., Rodrygo e Raphinha.

🔎 Provável escalação do Brasil contra a Colômbia:

Alisson, Vanderson, Marquinhos, Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Rodrygo e Raphinha; Vini Jr e João Pedro.

A presença de João Pedro entre os titulares pode ser um passo importante para consolidá-lo como uma peça fundamental na renovação da Seleção. E, fora de campo, seu salário reflete o reconhecimento pelo talento que vem demonstrando na Premier League.