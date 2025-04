Lanterna da Premier League, o Southampton comunicou a demissão do técnico Ivan Juric nesta segunda-feira (7). O croata não conseguiu recuperar o prejuízo construído por Russell Martin na primeira parte da temporada, e acabou rebaixando a equipe na derrota diante do Tottenham, no domingo (6).

Entretanto, esta não foi a notícia mais surpreendente da manhã. O clube também anunciou a comissão técnica que assumirá mesmo com o descenso garantido: Simon Rusk, que já havia feito a ponte entre os dois últimos trabalhos, assumirá o comando até o fim da temporada, e seu companheiro será um jogador do elenco.

O experiente Adam Lallana, de 36 anos, estará no cargo de auxiliar técnico até o fim de 2024-25. O meio-campista, revelado nas categorias de base dos Saints, retornou ao clube no último ano, e fez 18 jogos na época atual, mas trocará de função mesmo sem anunciar qualquer afastamento ou aposentadoria dos gramados.

Lallana, inclusive, comemorou no fim do último ano a marca de 300 partidas pela Premier League que alcançou. Seu contrato expira ao final da temporada atual, o que deixa ainda mais incerto seu futuro no futebol inglês.

Nesta temporada, a Premier League já fez outras seis vítimas, totalizando sete técnicos demitidos. O número é superior ao dobro da última temporada, quando três caíram: Paul Heckingbotton (Sheffield United), Steve Cooper (Nottingham Forest) e Roy Hodgson (Crystal Palace).

👋 Técnicos da Premier League demitidos em 2024-25

❌ Erik ten Hag - Manchester United

❌ Steve Cooper - Leicester

❌ Gary O'Neil - Wolverhampton

❌ Russell Martin - Southampton

❌ Julen Lopetegui - West Ham

❌ Sean Dyche - Everton

❌ Ivan Juric - Southampton

O Southampton, em campanha negativa, fez apenas dez pontos em 31 jogos, e já garantiu sua queda à Championship. O trabalho de Rusk e Lallana, porém, vai se iniciar no sábado (12), mesmo diante do panorama adverso: a equipe recebe o Aston Villa no St. Mary's Stadium, às 11h (de Brasília).