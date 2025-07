O Al-Hilal, da Arábia Saudita, cogita a possibilidade de não disputar a Supercopa Saudita na próxima temporada. O time, comandado por Simone Inzaghi, avalia internamente ficar de fora da competição tendo em vista o desgaste causado pelo Mundial de Clubes, segundo informações do jornal árabe "Asharq Al-Awsat".

Além da questão física, a logística necessária para a Supercopa, que será realizada no Leste Asiático, também pesa para o interesse do clube de não participar do torneio. Apesar da intenção, ainda não há nada oficializado para a Federação Saudita.

A Supercopa da Arábia Saudita acontecerá entre os dias 19 e 23 de agosto de 2025. O Al-Hilal – que anunciou a contratação do lateral Theo Hernández na última quinta-feira (10) – venceu o torneio em cinco ocasiões, nos anos de 2018, 2020, 2021, 2023 e 2024. Desde 2022, a competição é disputada em formato com quatro equipes, em etapas de semifinal e final, entre os campeões e os vices da Saudi Pro League e da Copa do Rei da Arábia Saudita. Antes disso, havia apenas um único jogo – a final.

Al-Hilal comemora gol de Kalidou Koulibaly contra o Manchester City (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

⚽ Al-Hilal no Mundial de Clubes

O time de Simone Inzaghi teve um ótimo desempenho no Mundial, superando o Manchester City nas oitavas de final em partida finalizada em 4 a 3. Na fase seguinte, no entanto, caiu para o Fluminense, após derrota por 2 a 1.

Na fase de grupos, o Al-Hilal enfrentou o Real Madrid na estreia do torneio e garantiu um ponto, no empate em 1 a 1. Repetiu a dose contra o austríaco RB Salzburg, com um 0 a 0, mas venceu o mexicano Pachuca por 2 a 0, o que garantiu a segunda colocação do clube saudita no Grupo H, atrás apenas do Real, e encaminhou a classificação para a fase eliminatória.