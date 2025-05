Ex-Flamengo e Bragantino revela futuro em time espanhol: ‘Quero ficar’

Na última sexta-feira (23), em entrevista após o empate do Betis contra o Valência, o brasileiro Natan falou sobre o fim da temporada e o futuro no clube de Sevilla.

Natan mostrou carinho e desejo de ficar no clube espanhol. O zagueiro afirmou que fez uma grande temporada Betis e espera poder continuar crescendo com as cores verde e branco

—Foi uma temporada muito boa para mim; foi a minha temporada com mais partidas. Estou feliz aqui, quero passar mais temporadas aqui. Amo a cidade e espero poder continuar desfrutando deste time.— Disse Natan.

O ex-Flamengo e Bragantino foi anunciado pelo Betis em agosto de 2024. O jogador foi emprestado por uma temporada pelo Napoli, com opção de compra no fim do vínculo, como Natan espera que seja concretizado.

O Betis ainda não negociou com o Napoli, mas planeja se reunir após a final da Conference League para discutir a possibilidade de compra.

Natan é destaque no Betis

Natan revela desejo em permanecer no Betis. (Foto: Divulgação / Real Betis)

Revelado pelo Flamengo, Natan atuou por 18 partidas e marcou um gol entre 2020 e 2021. Depois, se transferiu para o Bragantino, que desembolsou R$ 22 milhões por sua contratação em definitivo. Em 2023, foi vendido ao Napoli por 10 milhões de euros, mas teve poucas oportunidades na equipe italiana — foram 21 jogos na temporada, sendo 17 como titular.

Aos 24 anos, o zagueiro Natan vive um grande momento no futebol europeu, após ser emprestado ao Betis. O defensor se tornou peça fundamental na defesa do espanhol. Na temporada com o clube, o brasileiro participou de dois gols e duas assistências em 51 partidas.

De acordo com dados do site especializado Capology, Natan recebe um salário bruto anual de 2,29 milhões de euros. Com a cotação atual do euro, isso representa cerca de:

R$ 14,76 milhões por ano

R$ 1,23 milhão por mês

R$ 284 mil por semana

📌 Vale lembrar que esse valor é bruto, ou seja, ainda sem os descontos de impostos e contribuições, comuns nos contratos de trabalho.