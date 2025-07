Estádio da Premier League entra na mira do Oriente Médio

O Oriente Médio se voltou para a Premier League e deve fazer um investimento altíssimo na próxima temporada. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, o Tottenham está negociando a venda dos naming rights do estádio a uma entidade saudita, com duas empresas na disputa, uma delas ligada ao fundo soberano PIF.

Embora a negociação esteja perto de ser finalizada, questões legais estão sendo investigadas para que se evite um conflito com o Newcastle, já que a PIF tem uma grande participação de 85% com o clube. Por conta disso, a diretoria do Tottenham não fecha a porta para propostas vindas dos Estados Unidos.

O time inglês apresenta ter preferências da transação com o Oriente Médio por ter autoridades do governo envolvidas na combinação. Com a segunda maior capacidade da Premier League, o estádio do Tottenham tem uma capacidade de 62.850 pessoas, atrás somente do Old Trafford, do Manchester United, que pode receber até 74.197 torcedores.

Além de comportar outros eventos esportivos como boxe, NFL e rúgbi, o time do norte de Londres poderá entrar na lista de clubes que passa a ter direito de nomeação (os naming rights) na temporada 2025/26. Rivais como Manchester City e Arsenal são alguns que já possuem o feito com seus o Etihad Stadium e o Emirates Stadium.

Time diante da torcida no Tottenham Hotspur Stadium, em 2024 (Foto: Paul Ellis/AFP)

Momento de transferência do verão europeu

Tal negociação acontece em momento em que o Tottenham teve altos gastos durante a janela de transferências do verão europeu, após a grande repercussão na Liga Europa. Um exemplo, é a contratação de Mohammed Kudus, do West Ham, por £55 milhões (cerca de R$374 milhões).

Transferência acontece após a definição do destino de Mathys Tel e Kevin Danson, depois da temporada de empréstimos dos jogadores em 2024/25. Luka Vuskovic e Kota Takai integram ao elenco, contabilizando aos Spurs um gasto de £122 milhões até agora (aproximadamente R$915 milhões).

Outro atleta que entra nos planos do time de Thomas Frank, o dinamarquês está de olho em Morgan Gibbs-White, após a sinalização da cláusula de £60 milhões (R$447 milhões) para ter contrato rescindido com Nottingham Forest. Mas, conforme divulgado pelo “talkSPORT”, Forest planeja tomar medidas legais contra a aproximação, considerada ilegal, por parte dos Spurs. A forma como a possível mudança de Gibbs-White, para o clube de Londres, não foi considerada justa.

O time do Forest alega nunca ter permitido nenhum contato entre o jogador, meio campo de 25 anos, e o Tottenham. Ainda alegam uma quebra de confidencialidade ao ser divulgado o valor da liberação do atleta, de £60 milhões (R$447 milhões).