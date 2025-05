Tottenham e Brighton se enfrentam neste domingo (25), às 12h (de Brasília), no New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), em jogo válido pela 38ª e última rodada da Premier League. O jogo terá transmissão do Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

🔢 Estatísticas do confronto entre Tottenham x Brighton

Os dois times entram na última rodada sem grandes pretensões. Os Spurs, com 38 pontos, estão na 17ª posição (uma acima da zona), mas não têm mais chances de rebaixamento, e entram no confronto quase em ressaca após o triunfo na Europa League. Já os Seagulls, em oitavo, precisa apenas empatar para se manter na mesma colocação, e pode garantir uma vaga na próxima Conference League, mas precisa de um título do Chelsea no europeu três dias depois.

Nos últimos quatro confrontos, o mandante venceu, com dois triunfos para cada lado. O turno ficou marcado pela vitória do Brighton por 3 a 2 de virada no Amex Stadium; a última visita a Londres, porém, teve triunfo do time da capital por 2 a 1. Na história, o Tottenham leva a melhor no raio-x: 18 a 8, com quatro igualdades no marcador.

Tudo sobre o jogo entre Tottenham e Brighton, pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham x Brighton

38ª rodada - Premier League



📆 Data e horário: domingo, 25 de maio de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Robert Jones (árbitro); Adrian Holmes e Simon Long (auxiliares); James Linnington (quarto árbitro)

📺 VAR: Michael Oliver (VAR1) e Richard West (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚪ Tottenham (Técnico: Ange Postecoglou)

Antonín Kinský; Djed Spence, Kevin Danso, Ben Davies e Sergio Reguilón; Wilson Odobert, Archie Gray, Yves Bissouma e Mikey Moore; Mathys Tel e Heung-min Son

❌ Desfalques: Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, Dane Scarlett, James Maddison e Timo Werner (lesionados)

❓ Dúvidas: Richarlison e Lucas Bergvall (lesionados)



🔵⚪ Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)

Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Adam Webster, Jean-Paul van Hecke e Pervis Estupiñán; Carlos Baleba e Yasin Ayari; Yankuba Minteh, Brajan Gruda e Kaoru Mitoma; Danny Welbeck

❌ Desfalques: Georginio Rutter, James Milner, Ferdi Kadioglu e Solly March (lesionados); João Pedro (afastado por indisciplina)

❓ Dúvidas: Tariq Lamptey e Jason Steele (lesionados)