Real Madrid define prioridade na janela após fracasso no Mundial

O Real Madrid definiu a prioridade na janela de transferências após o fracasso no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Segundo o "Marca", os merengues tratam a chegada de um zagueiro como vital para o início do trabalho de Xabi Alonso.

Antes do Mundial, o Real Madrid anunciou a contratação de Huijsen, que é tratado como um titular absoluto da equipe após as boas atuações. No entanto, as graves falhas de Asencio e Rüdiger na competição levantaram a pauta sobre a necessidade de novos nomes para o setor.

Apesar das especulações envolvendo Konaté, o defensor francês possui contrato com o Liverpool até junho de 2026. Com isso, o Real Madrid talvez tenha que pensar em uma outra alternativa com o objetivo de dar uma resposta após uma temporada ruim a nível nacional e continental.

Os "reforços" de Militão e Carvajal não fizeram com que o Real Madrid deixasse de pensar na chegada de um defensor, uma vez que a dupla atuou poucos minutos contra o PSG. Além disso, David Alaba segue se recuperando de uma lesão e não defendeu a equipe merengue no Mundial.

