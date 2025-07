Ex-joia do Botafogo celebra experiência no futebol tailandês

Joia formada nas categorias de base do Botafogo, o atacante Batata, de apenas 19 anos, foi anunciado no futebol tailandês. Um dos grandes nomes do Glorioso, sondado por Milan e Porto, o jogador defenderá o Muangthong United na Thai League. Na última temporada fez um grande ano pelo Aster, clube de Itaquaquecetuba fundado em março de 2023.

— Sou grato a Deus pela minha primeira experiência no futebol internacional. Venho de um grande ano e tenho me preparado para realizar uma temporada ainda melhor. Estou muito confiante que aproveitarei bem a oportunidade que me foi dada — disse Batata.

Joia do Botafogo é destaque no futebol tailandês

Já presente no elenco da equipe, Batata tem sido destaque nos treinos e nos amistosos preparatórios. O jogador, na última temporada, realizou grande Copinha pelo Aster Itaquá. Em seu primeiro ano na Tailândia, o objetivo do atacante é ajudar o Muangthong United.

— Chego com o objetivo de ajudar os meus companheiros a alcançar as metas do clube durante a temporada. Estamos trabalhando forte no dia a dia.

