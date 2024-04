Jogadores da Inter de Milão celebram título italiano (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 14:57 • Milão (ITA)

A Inter de Milão perderá uma de suas peças no título italiano para a próxima temporada. O chileno Alexis Sánchez não renovará o contrato, que expira ao fim de junho, e estará livre no mercado para negociar com qualquer clube do mundo, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

O encerramento do vínculo do atleta com o clube já era esperado, já que era reserva no elenco de Simone Inzaghi, e também por já ter uma idade avançada (35 anos). Existe a possibilidade de um retorno à América do Sul: no começo de sua carreira, passou por Colo-Colo e River Plate, além de ter sido revelado pelo Cobreloa-CHI.

Em 2022-23, Sánchez atuou em 30 partidas diferentes, mas acumulou menos de mil minutos em campo. Foram quatro gols e quatro assistências no período, sendo considerado crucial por Inzaghi na rotação do elenco nerazzurri, que conquistou o Campeonato Italiano.

Além de Alexis, o meio-campista Stefano Sensi também não atuará mais pela Inter de Milão a partir de 2024-25. O atleta já havia sido ligado a uma ida ao Leicester por empréstimo em janeiro, mas a negociação acabou sendo cancelada no Deadline Day, último dia da janela de transferências.

Em contrapartida, dois reforços já estão encaminhados pela diretoria milanesa. Piotr Zielinski, do Napoli, e Mehdi Taremi, do Porto, foram confirmados pelo diretor esportivo Piero Ausilio para chegarem grátis em julho.

Alexis Sánchez e Lautaro dividem bola em jogo da Inter de Milão no Italiano (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)