Jornal revela motivo que pode levar Vitor Roque a sair do Barcelona

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 12:35 • Barcelona (ESP)

Após Xavi, técnico do Barcelona, afirmar que Vitor Roque poderia ser emprestado, o futuro do atacante brasileiro se tornou uma incógnita no clube blaugrana. Segundo o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', a ideia do é aproveitar a reta do final da temporada para ter mais oportunidades no time principal, ele acredita que rendeu bem nos minutos que teve.

O Barcelona poderá considerar um empréstimo para o brasileiro se no próximo verão não conseguir assinar o seu contrato por conta do fair play financeiro da La Liga, o atacante foi inscrito no elenco aproveitando a ausência deixada por Gavi, lesionado desde novembro de 2023.

O clube planeja lapidar o jogador de 19 anos, mas com a volta do meio-campista, a situação pode impossibilitar Vitor Roque de continuar na equipe do Barça e ser emprestado. Muitos dos contratos das contratações da temporada passada, como o de Gündogan ou Iñigo Martínez, já contemplavam que os jogadores estariam livres se os Culés não os conseguisse inscrever.

- Faltam seis jogos para acabar, e ainda não decidimos nada. Devemos entrar em consenso sobre muitas coisas quando a temporada terminar. Não é fácil vir de outra liga, com a idade que ele tem. Precisa de confiança e jogar. Já decidiremos. Ele (Vitor Roque) pode jogar no Barcelona no futuro com certeza, porque tem qualidade - explicou Xavi, antes do duelo contra o Valencia, no Campeonato Espanhol.

Contratado em janeiro pelo Barcelona, Vitor Roque tem dois gols em 11 partidas pelo time, atuando como titular em apenas duas oportunidades. Apesar de a sua média de gols em relação aos poucos minutos que disputou ser ótima, com 276 minutos ao total, a transferência é o cenário mais provável.