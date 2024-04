É campeão! Inter de Milão vence clássico diante do Milan e garante título do Campeonato Italiano

Pavard comemora o título do Campeonato Italiano conquistado pela Inter de Milão (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 17:56 • Milão (ITA)

A Inter de Milão venceu o Milan por 2 a 1 (gols de Acerbi e Thuram para a Inter; e Tomori para o Milan) e conquistou o título do Campeonato Italiano da temporada 2023/2024. Isso porque a diferença de pontos entre as equipes se tornou de 17 pontos, com apenas cinco rodadas a serem disputadas até o fim da competição.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Este é o 20º título da Serie A da história da Inter de Milão, que superou o próprio Milan e se isolou como segundo time com mais conquistas do Campeonato Italiano.

⚽ COMO FOI O JOGO?

Se uma palavra pudesse definir o clássico, ela seria equilíbrio. Apesar do controle do jogo pelo lado da Inter de Milão, a posse da bola ficou em sua maioria com o Milan. O primeiro gol do jogo, no entanto, foi marcado pela equipe nerazzurri.

Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio em direção à primeira trave, Pavar desviou para o meio da área e Acerbi completou livre, praticamente na primeira área, marcando o gol que já garantiria o título à Inter de Milão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O gol que trouxe tranquilidade aos campeões, no entanto, só saiu no segundo tempo, em jogada individual de Marcus Thuram. Sozinho, o francês carregou a bola da ponta esquerda para o centro e finalizou de fora da área, rasteiro, no cantinho do goleiro Maignan.

Jogo entre Milan e Inter de Milão ficou marcado pelas confusões entre jogadores na reta final do jogo (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

Para o Milan, o único resultado que interessava era a vitória, então o time de Stefanio Pioli se lançou ao ataque. Aos 35 minutos do segundo tempo, Tomori escorou de cabeça um rebote do goleiro Sommer após finalização à queima-roupa.

Nos últimos minutos, o Milan ainda tentou pressionar o rival, mas a defesa da Inter soube proteger bem a entrada da área e evitou finalizações perigosas. Vale destacar que, além da pressão do clube rossonero, a reta final do jogo ficou marcada pelas três expulsões após confusões entre jogadores dos clubes: Théo Hernández e Calabria receberam o vermelho pelo Milan e Dumfries foi expulso pela Inter.