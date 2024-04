Ex-jogador inglês tira licença para pilotar avião com faixa zombando ex-time após rebaixamento

Ryan Burge tirou licença de piloto para zombar ex-time (Foto: Reprodução / Redes sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 12:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador inglês Ryan Burge tirou licença de piloto com apenas um propósito: pilotar um avião sobre o campo do ex-time dele, Port Vale, da Inglaterra, com uma faixa zombando o rebaixamento da equipe para a Liga Dois, equivalente à quarta divisão do Campeonato Inglês.

A raiva de Burge contra o Port Vale que provocou a vingança do ex-jogador começou depois que ele foi suspenso por duas semanas por incidente horas antes da derrota por 2 a 0 para o Bristol Rovers, em março de 2013, segundo o "Football365". Ele perdeu uma refeição pré-jogo e depois criticou o clube nas redes sociais. Posteriormente, ele deixou o time após chegar a acordo sobre seu contrato, que estava próximo de expirar.

Burge diz que se recusou a jogar pelo clube novamente e que o Port Vale o difamou, "fornecendo referências de mau-caráter a outros clubes em uma tentativa maliciosa de impedi-los de me contratar".

Após o rebaixamento do clube, Burge afirma ter pilotado um avião sobre o Vale Park com uma faixa comemorando a queda, com apoio de torcedores do rival Stoke City. Em sua página no Facebook, o ex-jogador escreveu:

- Uau… Acabei de pousar. Obrigado aos fãs do Stoke City que me pagaram para fazer algo que eu teria feito de graça. A decolagem foi um pouco instável, mas atribuí isso à emoção.