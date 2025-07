Jornal europeu repercute gol de Pedro após polêmica no Flamengo: ‘Redenção’

O gol do atacante Pedro deu a vitória do Flamengo no clássico contra o Fluminense neste domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. A reviravolta do camisa 9 ganhou espaço na mídia internacional, e o jornal "A Bola", de Portugal, classificou o afastamento como "castigo interno" e a vitória como "redenção ao jogador".

Pedro voltou a ser relacionado após duas partidas (São Paulo e Santos) afastado por falta de empenho nos treinamentos. Depois da partida contra o São Paulo, Filipe Luís chegou a externar o descontentamento com o jogador para a mídia. Mas, no clássico, o centroavante foi o autor do único gol da partida, 12 minutos após entrar no segundo tempo.

— Pedro volta após castigo interno e dá vitória ao Flamengo (título). O jogo serviu para a redenção do atacante Pedro, de volta à equipe depois de ter sido afastado durante dois por falta de empenho nos treinos – frente a São Paulo e Santos — escreveu o diário português.

Jornal português "A Bola" destaca redenção de Pedro no Flamengo (Foto: Reprodução)

Gol de Pedro no Flamengo x Fluminense ⚽

A história de Pedro em campo começou aos 28 minutos do segundo tempo. Inicialmente, o atacante não era a primeira escolha do técnico Filipe Luís. Durante o aquecimento, o equatoriano Plata sentiu um desconforto físico e acabou sendo vetado. Assim, Wallace Yan foi escalado como titular. No decorrer do jogo, Juninho foi acionado para substituir o jovem. Somente após essas alterações, o camisa 9, enfim, foi chamado.

Sua primeira grande oportunidade surgiu aos 38', quando ficou frente a frente com o goleiro Fábio, mas acabou desperdiçando a chance. Dois minutos depois, aos 40', Pedro se redimiu. Em jogada construída por Luiz Araújo, que cruzou na área, Léo Ortiz escorou de cabeça, e ele completou para o fundo da rede, garantindo o gol da vitória.

Na comemoração do gol, Pedro retirou a camisa do Flamengo e revelou uma mensagem estampada em outra peça de roupa: "Jesus é o suficiente". Em seguida, dirigiu-se à bandeira de escanteio, onde beijou o escudo do clube. Na saída de campo, o atacante foi calorosamente celebrado pelos companheiros de equipe e cumprimentou discretamente o técnico.

