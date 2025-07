Mohamed Salah, astro do Liverpool, surpreendeu ao revelar qual treinador mais o marcou ao longo de sua trajetória no futebol. Com passagens por clubes como diversas equipes do futebol europeu, além da seleção do Egito, o atacante foi comandado por diversos técnicos de renome. Entre eles, destaca-se Jürgen Klopp, com quem o jogador viveu grande fase nos Reds.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No entanto, contrariando as expectativas, o egípcio elegeu o italiano Luciano Spalletti como o melhor treinador com quem trabalhou. Os dois participaram juntos na Roma, entre 2015 e 2016. Salah fez questão de exaltar o trabalho do técnico, responsável pelo seu principal salto de evolução na carreira.

continua após a publicidade

— Melhorei muito com ele, tanto tática quanto mentalmente. Ele me deu a oportunidade de expressar meu talento e crescer como jogador — disse o camisa 11, ao ser questionado pela revista "France Football".

Após deixar a Roma, Spalletti assumiu a Inter de Milão e, posteriormente, o Napoli, onde conquistou o título do Campeonato Italiano em 2023. Em seguida, assumiu o comando da seleção italiana, mas não obteve o mesmo êxito e acabou demitido em junho de 2025.

continua após a publicidade

Luciano Spalletti, ex-técnico da Itália (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

Rei do Egito e de Liverpool 🔴

Salah, por sua vez, chegou ao Liverpool em uma janela quente na Inglaterra, com nomes como Lukaku, Ederson e Bernardo Silva deixando outras ligas para reforçar os gigantes locais. Desde então, o jogador alcançou recordes e títulos: conduziu os Reds à primeira Premier League de sua história, se tornou o maior artilheiro do clube em jogos da liga, e persegue o topo dos maiores marcadores, atrás apenas das lendas Roger Hunt e Ian Rush.

➡️ Salah renova com Liverpool: veja as marcas do egípicio pelo clube inglês

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.