A arte do "unocerismo" conquistou o Campeonato Argentino. O Platense findou a seca histórica de 120 anos sem conquistar um troféu na elite local ao vencer o Huracán por 1 a 0 neste domingo (1), em Santiago del Estero, e erguer a taça do Apertura.

continua após a publicidade

➡️ Elche volta à elite de La Liga, e playoffs de acesso são definidos; veja qualificados

O tento da vitória foi marcado por Guido Mainero, aos 18 minutos da etapa final. Após sobra de bola na área em cobrança de falta, o meia-atacante emendou um lindo chute de pé esquerdo e encobriu o goleiro Galíndez para marcar o tento do títul, que levou membros da comissão técnica e torcedores à loucura na Argentina.

Ao longo do mata-mata, o Platense eliminou três gigantes do futebol argentino. Primeiro, derrubou o Racing em pleno Cilindro, com gol de Orsini. Depois, ao visitar o River Plate no Monumental de Núñez, também fazia 1 a 0, sofreu o empate no último lance, e nos pênaltis, venceu por 4 a 2. Já na semifinal, diante do San Lorenzo, Zapiola balançou as redes e calou Almagro para completar o triplo "batacazo", termo dado às zebras na Argentina.

continua após a publicidade

De 1 a 0 em 1 a 0, o Marrón chegou ao troféu pela primeira vez em sua história, sob o comando de Favio Orsi. O comandante de 51 anos chegou ao clube em março de 2024, depois de experiências em clubes como Godoy Cruz e Atlético Tucumán.

Favio Orsi conduziu o Platense à vitória sobre o Huracán na final do Campeonato Argentino (Foto: Eduardo Rapetti/AFP)

Em 2025, o Campeonato Argentino não conta com rebaixados, e retornou à velha divisão de turnos, em Apertura e Clausura ("Abertura" e "Fechamento", em português). O início do segundo turno está previsto para o dia 13 de julho; River Plate e Boca Juniors têm pela frente o Mundial de Clubes e podem ter o calendário mudado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.