Cristiano Ronaldo se aproxima do milésimo gol e Al-Nassr vence

Nesta segunda-feira (10), Cristiano Ronaldo marcou o seu 927º gol e o Al-Nassr venceu o Esteghlal, do Irã, por 3 a 0, pela Champions League Asiática. Com a vitória, o Al-Nassr avança de fase e vai para as quartas de final. O jogo aconteceu no Al-Awwal Park, em Riyadh, na Arábia Saudita, e os gols da partida foram marcados por CR7 e Jhon Durán.

No jogo de ida, o Al-Nassr empatou por 0 a 0, e agora a equipe de Cristiano Ronaldo espera pelo vencedor no duelo entre Al-Rayyan e Al-Ahli para conhecer o adversário das quartas.

Al-Nassr x Esteghlal: como foi o jogo?

O primeiro tempo do jogo começou divertido e foi ganhando tom ao decorrer da etapa. O Esteghlal começou ligeiramente melhor na partida, porém, o Al-Nassr logo tomou as rédeas do jogo para si e dominou o jogo. Tal domínio e pressão, refletiu no placar da partida e o reforço Jhon Durán foi quem fez o primeiro gol no duelo, aos nove minutos do primeiro tempo.

Posteriormente, aos 27, foi Cristiano Ronaldo quem fez o segundo da partida, dando mais um passo para o milésimo gol na carreira — foi o 927º gol do "robozão" na carreira. Ainda no primeiro tempo, Ahmadi, do Esteghlal, foi expulso, ao tomar seu segundo cartão amarelo.

Jogadores do Al-Nassr comemoram com Cristiano Ronaldo, após astro converter pênalti (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

No segundo tempo, o Al-Nassr apenas administrou a partida, sendo totalmente dominante, sem deixar o Esteghlal ter ações na partida. Porém, o time de Cristiano Ronaldo chegou poucas vezes com perigo na partida, e só foi balançar as redes novamente na reta final, com Jhon Durán marcando em contra-ataque.

O que vem por aí?

Após a vitória, o Al-Nassr voltará a disputar o Campeonato Saudita e irá receber em casa o Al-Kholood, time que está na metade da tabela da Saudi League Pro. O jogo acontecerá na próxima sexta-feira (14), às 16h (de Brasília). O Esteghlal, por sua vez, voltará a jogar pela liga iraniana e enfrentará o Zob Ahan, fora de casa, no próximo domingo (16), às 12h30 (de Brasília).