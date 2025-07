O preço do sucesso no Mundial de Clubes chegou para os times brasileiros. Em uma análise, o jornal espanhol "AS" destacou o 'desmanche' em Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras pós-Mundial, com a manchete "Europa despe o Brasil". A publicação afirma que a boa vitrine da competição custou aos clubes do país a perda de várias de suas estrelas para o mercado europeu.

"Um Mundial de Clubes como vitrine mundial. Um torneio para conhecer. E o caso mais agudo foi o dos quatro times brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense", escreveu o diário.

O Mundial como 'vitrine' para a Europa

Segundo a análise do jornal, o planeta descobriu que também há estrelas competindo fora da Europa. Com isso, os clubes europeus teriam detectado um "mercado interessante" entre os representantes brasileiros e agiram rápido após o fim do torneio, fazendo com que nenhum dos quatro clubes conseguisse manter todas as suas estrelas.

O 'desmanche' nos times brasileiros

O "AS" listou as principais perdas de cada time, destacando o Botafogo como o mais prejudicado.

Botafogo: O jornal lembrou que o time já havia perdido peças importantes na janela anterior e, agora, viu o Nottingham Forest, da Inglaterra, levar o atacante Igor Jesus e o zagueiro Jair Cunha. Além deles, o volante Gregore também deixou o clube.

Flamengo, Fluminense e Palmeiras: Os outros três também sofreram baixas importantes em seus elencos. O Flamengo perdeu o meia Gerson para o Zenit, da Rússia; o Fluminense negociou sua estrela Jhon Arias com o Wolverhampton, da Inglaterra; e o Palmeiras viu uma de suas grandes sensações no Mundial, Richard Ríos, partir para o Benfica, de Portugal.

A publicação espanhola conclui sua análise com uma reflexão amarga sobre a realidade do futebol global, afirmando que a perda de seis jogadores-chave em um curto período é "o preço a pagar para os menos poderosos" quando se destacam em um palco mundial.

